Migración, engaños y mujeres silenciadas: así es ‘El mito del sueño americano’, la nueva novela de Carmen Mirabal

Radicada en Colombia desde hace cinco años, Mirabal asegura que su vida ha encontrado en este país una segunda oportunidad. “Aquí me han abrazado, me han reconocido. Me preguntan por qué no vivo en EE. UU. siendo americana, y mi respuesta es simple: no se puede vivir con dignidad allá. El costo de vida es altísimo y los trabajos mal remunerados. Incluso los ciudadanos la tenemos difícil. ¿Imaginas los indocumentados?”.