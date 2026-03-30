Vanessa de la Torre se entrega a la ficción en su libro “El olor del fin del mundo”

Todo eso que le pasó a Carmen con el COVID me pasó a mí. Yo perdí el olfato, a mí me dio parosmia, a mí me dio anosmia; todo eso me pasó a mí. Y fueron tiempos muy difíciles, horrorosos. A mí me dio COVID muchas veces. Y al principio, digamos que ese COVID a mí me afectó sobre todo como el multitasking, la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, y la concentración fue lo más duro.Pero luego perdí el olfato. Y después de que perdí el olfato, cuando lo recuperé, entró la parosmia, que es lo que más se parece al olor del fin del mundo. La parosmia es una desconexión entre los sensores olfativos y el cerebro. El cerebro recibe unas señales completamente distintas. Entonces a ti todo te huele mal, te duele el olfato, te huele asqueroso, te huele inmundo, te huele podrido, te huele nauseabundo, todo, pero todo es todo: tu piel, tu pelo, el café te huele a gasolina; de pronto estás sentado y se te vienen unas ráfagas inauditas de olor a gas. Todo eso que le pasó a Carmen me pasó a mí y yo creo que esa fue la razón por la cual yo terminé escribiendo el libro.