Libro
Marce la recicladora transforma su misión ambiental en un universo de colores
La autora habló con Revista Fucsia sobre el origen de su personaje, su labor pedagógica y los objetivos de su nueva publicación.
Por: Luisa Sánchez
Desde 2019, Marce la recicladora se ha consolidado como una de las creadoras de contenido ambiental más influyentes de Colombia gracias a su trabajo de educación sobre separación de residuos y dignificación del oficio de reciclador. Su presencia en redes y en proyectos comunitarios la llevó a escribir Marce y el Universo de los Colores, un libro dirigido a familias y niños con el propósito de explicar de forma sencilla e interactiva cómo reciclar y por qué este hábito es clave para el bienestar del planeta.
Impulsada por la necesidad de resolver dudas básicas sobre reciclaje y por su interés en visibilizar la labor de las más de 50.000 familias recicladoras que dependen de este oficio en Colombia, la influencer se convirtió en un puente para explicar procesos de separación de residuos y para promover prácticas ambientales aplicables en la vida cotidiana.
Además de su contenido educativo, Marce creó Reciclamores ONG, una organización destinada a acompañar a recicladores y generar proyectos de formación, bienestar y reconocimiento social.
¿Quién es Marce en el ámbito personal y profesional y cómo iniciaste el camino que hoy te tiene creando contenido ambiental en redes sociales?
Yo soy Marce la recicladora, llevo ya más de 6 años haciendo contenido en las redes sociales, tratando de llevar un mensaje de reciclaje de una manera “R”: re fácil, re bacano y re diferente. Tengo una fundación, se llama Reciclamores ONG y hoy estoy muy feliz porque estoy promocionando mi libro, Marce y el universo de los colores.
¿Cuáles han sido los logros más importantes hasta ahora en tu fundación Reciclamores y cómo surgió todo este proyecto?
En la fundación tenemos un propósito y es visibilizar y dignificar la labor de las más de 50.000 familias que viven del reciclaje en Colombia. Uno de nuestros proyectos más especiales ha sido el de Recicladreams, que es cumplirles el sueño a los recicladores de conocer el mar. Ya hemos hecho varios viajes y ha sido muy especial. Para muchos, conocer el mar hace parte de sus vacaciones, pero para un reciclamor esto es realmente un sueño, entonces es demasiado especial y lindo poderlo hacer con la fundación.
¿Cómo surgió esta idea de empezar a hacer contenido?
Hace seis años había youtubers de todo: de maquillaje, de deportes, de comida, etc., pero había un vacío en temas de reciclaje, de separación de residuos, así que me pareció importante que la gente aprendiera estos temas y ahí es cuando, el 13 de mayo de 2019, subo mi primer video a YouTube sin imaginar lo que se venía, sin imaginar que mi vida iba a cambiar, y desde ahí no he parado.
Yo pensé que me iba a quedar sin tema como al mes porque pensé que ya había dicho todo lo que yo sabía. Sin embargo, ya llevo más de seis años y cada vez nos vamos transformando, llevándole más cosas a la gente, como el libro que es otra manera de llegar a las personas con estos temas.
¿Qué historia de tu fundación sientes que te ha marcado profundamente?
Hay muchas historias, sin embargo hay una muy especial y es que una vez subí un video con un reciclamor al que de cariño le decimos Mr. Black, y lo subimos a todas las redes, pero especialmente en Facebook se volvió muy viral. En unos días recibí un mensaje de su familia diciéndome que llevaban más de 10 años buscándolo y que gracias al video se enteraron que él aún estaba vivo.
Entonces fue muy gratificante pensar en cómo las redes sociales de verdad pueden causar muchas cosas positivas. Me gusta mucho el poder de las redes y saber que uno sí puede generar cambios positivos en la gente a través de ellas.
¿Qué sueños ves a futuro con tu fundación? ¿Qué cosas esperas poder lograr a largo plazo?
Mi sueño es poder apadrinar más recicladores de la tercera edad. Nosotros tenemos un programa en el que apadrinamos recicladores para que puedan dejar de trabajar en el reciclaje y puedan estar tranquilos y acceder a una vejez digna. Muchos de ellos no tienen pensión, entonces mi sueño es lograr que con la fundación sigamos apadrinando más reciclamores para que ellos puedan tener una vejez más bonita y seguir apoyando en general la labor de muchos de ellos. Mi sueño también es seguir alcanzando más personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que la gente entienda cómo separar nuestros residuos y revisar qué estamos comprando y qué estamos consumiendo.
Cuéntanos un poco sobre “Marce y el universo de colores”, ¿cómo surge en ti esta idea de escribir para educar?
Cuando uno piensa en escribir un libro, hay un tema muy importante y es a quién le queremos llegar. A mí me encantan los niños, ya he trabajado mucho con ellos, entonces siento que yo tengo una conexión especial y a mí me parece muy chévere poder hablar precisamente de una cosa que puede ser aburrida o que es como medio mamerta, de una manera chévere, y yo siento que el libro es eso, es poder conectar con los niños y con toda la familia porque lo que hemos notado es que hay veces hasta saben más los niños que los papás, entonces muchos papás me han dicho “Marce, el libro está divino, pero creo que no es para mi hijo, es para mí porque yo no sé cómo separar los residuos”. Entonces es un libro para toda la familia.
Por otra parte, a mí me encantan los dibujos, me encanta que la gente se meta en este mundo del reciclaje, pero no desde lo catastrófico del mundo o pensando que el planeta se va a acabar, está bien si es la realidad, pero si lo mostramos y si lo enseñamos de una manera más positiva sí podríamos hacer un cambio, y llegar a las personas.
¿Cómo las personas que vean esto pueden aportar a la fundación? ¿Cómo pueden ayudar o qué cosas necesitarían para aprender a construir un mundo mejor?
Cuando la gente me pregunta cómo podrían ayudar a los recicladores, la acción más básica y sencilla es separar nuestros residuos. El reciclador que pasa por su casa va a ver su reciclaje, entonces lo mínimo es que usted se lo deje bien en la bolsita blanca: el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el tetra pack, todo limpio, seco, sin cunchos, sin comida, lo más presentable posible. Y ya si ustedes quieren ir más allá, pues los invito a que desde la fundación Reciclamores ONG nos comenten, nos sigan. En el libro hay un QR que los lleva a la fundación y los invita también a que ustedes se sumen al cambio, ya bien aportando con voluntariado de la manera en que se sientan bien, pero yo sí les digo: no se necesita ser parte de algún grupo o algo para ayudar, todos desde la casa podemos ayudar.
Las personas que hacen voluntariado en la fundación, ¿qué roles pueden ocupar o cómo pueden colaborar?
En la fundación pueden colaborar de muchas maneras. Nosotros tenemos personas que brindan su profesión para el servicio de los recicladores: por ejemplo, tenemos un abogado que nos asesora toda la fundación en la parte legal; tenemos una persona que tiene su empresa de fisioterapia, pero cada vez que un reciclador la necesita, nos dice “tráigalo” que yo lo atiendo”; hay psicólogos que también están donando su tiempo para hablar con los recicladores. Entonces yo pienso que cada uno desde nuestras profesiones podemos aportar algo, de todo un poquito: las donaciones en plata y las profesiones de quienes quieren donar su tiempo y dar de su labor para los recicladores.
¿Qué invitación le harías a los lectores para acercarse al libro?
Yo los invito a que se lean “Marce y el universo de los colores”, a que lo compartan con sus hijos, a que hagan las actividades que hay, porque no solo es un libro de lectura y una historia, sino que tiene actividades donde ustedes pueden poner a prueba sus conocimientos. Entonces quiero, quiero ver cómo les va, a ver si se ganan el diploma que también está ahí, que lo lean con atención, con mucho reciclamor, y que después del libro se animen a conocer a ese superhéroe que todos los días salva el planeta, que es el reciclador que pasa por su casa. Entonces los espero en todas las librerías comprando “Marce y el universo de los colores”. Esperamos llegarles a muchos colegios, muchos niños y muchas familias con este mensaje.