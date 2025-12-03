Marce la recicladora transforma su misión ambiental en un universo de colores

Cuando uno piensa en escribir un libro, hay un tema muy importante y es a quién le queremos llegar. A mí me encantan los niños, ya he trabajado mucho con ellos, entonces siento que yo tengo una conexión especial y a mí me parece muy chévere poder hablar precisamente de una cosa que puede ser aburrida o que es como medio mamerta, de una manera chévere, y yo siento que el libro es eso, es poder conectar con los niños y con toda la familia porque lo que hemos notado es que hay veces hasta saben más los niños que los papás, entonces muchos papás me han dicho “Marce, el libro está divino, pero creo que no es para mi hijo, es para mí porque yo no sé cómo separar los residuos”. Entonces es un libro para toda la familia.