“Siento que pude atraer este personaje” Elle Fanning

Cameron me dijo qué álbumes escuchar. Y cuando iba a trabajar en Compramos un zoológico, todas las mañanas escuchaba “Blood on the tracks” y “Hurricane”. Esa es toda una fase diferente de Bob Dylan. Me volví fanática. Realmente me obsesioné. Tenía pósteres de él en las paredes, en un tablero de corcho. Me escribía “Bob Dylan” en la mano todos los días en la escuela secundaria, en cursiva. Y los chicos me miraban de una manera muy rara y me decían: “¿Quién es ese?” ¿Cómo iban a saber? Y yo les decía: “¿No saben? No son lo suficientemente cool como para saberlo” [se ríe].