Herencia, oficio y amor: la historia detrás de Nora Lozza

Mi madre, en particular, me enseñó con el ejemplo silencioso de quien prioriza la excelencia como forma de vida. Su obsesión por crear el mejor producto, con la mejor calidad y con un profundo respeto por su equipo, me marcó profundamente. Asumir la dirección creativa de Nora Lozza fue, para mí, un privilegio. Era como construir sobre una estructura sólida, generosa, ya levantada con esfuerzo y convicción.