Cine
Toy Story 5: una aventura para las nuevas generaciones
Woody, Buzz Lightyear y Jessie regresan en una historia que reflexiona sobre la infancia en la era digital, sin perder de vista la amistad, la imaginación y el poder de los recuerdos.
Con el estreno de Toy Story 5, Disney y Pixar vuelven a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura que conecta la nostalgia de quienes crecieron con la saga con las inquietudes de las nuevas generaciones. En Bogotá, la llegada de la película estuvo acompañada por una premiere inmersiva que trasladó a los asistentes al universo que ha convertido a esta franquicia en un referente de la cultura popular.
La experiencia fue diseñada para que grandes y pequeños se sintieran parte de la historia incluso antes de entrar a la sala de cine. Escenarios inspirados en los personajes clásicos, estaciones interactivas, juegos, espacios para fotografías y una recreación a escala real de la habitación de Bonnie permitieron que los asistentes recorrieran algunos de los lugares más emblemáticos de la película. La jornada también reunió a figuras del entretenimiento colombiano, creadores de contenido y seguidores de la saga, quienes compartieron un mismo elemento en común: el vínculo emocional construido con estos personajes a lo largo de los años.
En esta nueva entrega, la historia se desarrolla en un contexto donde el juego tradicional se enfrenta a las dinámicas de una infancia cada vez más influenciada por la tecnología. La llegada de Lilypad, una tableta con una visión propia sobre cómo acompañar a Bonnie, introduce una conversación actual sobre el papel de las pantallas, la imaginación y las formas en que los niños construyen relaciones con su entorno.
El largometraje también suma nuevas voces y participaciones especiales que han generado expectativa entre los seguidores. En la versión en español, Belinda interpreta a Lilypad, mientras que Bad Bunny, Penélope Cruz y Bizarrap se incorporan al universo de la película con personajes y apariciones especiales. La producción está dirigida por Andrew Stanton, una de las figuras creativas más importantes de Pixar, acompañado por Kenna Harris como codirectora, y cuenta además con una canción original de Taylor Swift producida junto a Jack Antonoff.
Toy Story 5 conserva la esencia que ha definido a la franquicia desde sus inicios: la capacidad de hablar sobre la amistad, el crecimiento y el paso del tiempo a través de los juguetes.