Toy Story 5: una aventura para las nuevas generaciones

La experiencia fue diseñada para que grandes y pequeños se sintieran parte de la historia incluso antes de entrar a la sala de cine. Escenarios inspirados en los personajes clásicos, estaciones interactivas, juegos, espacios para fotografías y una recreación a escala real de la habitación de Bonnie permitieron que los asistentes recorrieran algunos de los lugares más emblemáticos de la película. La jornada también reunió a figuras del entretenimiento colombiano, creadores de contenido y seguidores de la saga, quienes compartieron un mismo elemento en común: el vínculo emocional construido con estos personajes a lo largo de los años.