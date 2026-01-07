Cine
Golden Globes 2026: una noche clave para la temporada de premios
La 83ª entrega anual se transmitirá en vivo este domingo 11 de enero por TNT y HBO Max desde el Beverly Hilton de Los Ángeles.
La Temporada de Premios 2026 continúa marcando el pulso del entretenimiento global y, una vez más, TNT y HBO Max se consolidan como el punto de encuentro para la audiencia latinoamericana. Cine, series y música vuelven a reunirse en torno a las galas más influyentes del año, aquellas que no solo celebran el talento, sino que también anticipan las grandes conversaciones culturales que definirán los próximos meses.
Este domingo 11 de enero, la atención se centrará en la 83ª Entrega Anual de los Golden Globes, que se llevará a cabo desde el icónico Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max a partir de las 7:00 p. m. en México, 8:00 p. m. en Colombia y Perú, y 10:00 p. m. en Argentina y Chile, permitiendo que millones de espectadores en la región sean parte de una de las noches más esperadas de la Temporada de Premios.
La conducción estará nuevamente a cargo de Nikki Glaser, comediante y actriz reconocida por su humor afilado y su presencia escénica. Nominada al Golden Globe, al Grammy y al Emmy, Glaser regresa como anfitriona para imprimirle a la gala un tono fresco, inteligente y contemporáneo, reafirmando el espíritu de renovación que ha caracterizado a los Golden Globes en los últimos años.
En cuanto a las nominaciones, Títulos como The White Lotus, Hacks, The Pitt, The Last of Us y Task: Unidad Especial lideran la conversación televisiva, junto a especiales de stand up protagonizados por Bill Maher y Brett Goldstein. En el terreno cinematográfico, Warner Bros. suma 18 nominaciones con películas como Una batalla tras otra, Pecadores y La hora de la desaparición, confirmando su peso dentro de una de las premiaciones más relevantes de la industria.
Para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real, la experiencia no termina con la última estatuilla. La gala completa quedará disponible en HBO Max durante dos semanas, ofreciendo la posibilidad de revivir los discursos, los momentos más comentados y las sorpresas de una noche que, como cada año, marca el inicio oficial de las grandes celebraciones del entretenimiento mundial.