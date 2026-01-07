Golden Globes 2026: una noche clave para la temporada de premios

Este domingo 11 de enero, la atención se centrará en la 83ª Entrega Anual de los Golden Globes, que se llevará a cabo desde el icónico Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max a partir de las 7:00 p. m. en México, 8:00 p. m. en Colombia y Perú, y 10:00 p. m. en Argentina y Chile, permitiendo que millones de espectadores en la región sean parte de una de las noches más esperadas de la Temporada de Premios.