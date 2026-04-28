‘Policiaco sin crimen’, una película que enseña el arte de orquestar el misterio desde la lucidez femenina.

Juana Arias aporta al proyecto una carrera de 26 años, una trayectoria que le permite abordar la complejidad de su personaje desde una madurez interpretativa libre de artificios. A su lado, Ángela Cano, cuya formación en la Universidad de Antioquia y su reciente consolidación en producciones de escala internacional le otorgan un rigor escénico capaz de sostener la tensión de un género tan exigente como el noir. Ambas actrices asumen el liderazgo del relato no como figuras decorativas, sino como los ejes intelectuales de la trama. En esta conversación, Juana y Ángela analizan los desafíos de construir personajes que desafían los arquetipos tradicionales y la importancia de la precisión actoral en una película donde la inteligencia prima sobre la acción.