3 microclimas en la Riviera Maya que evocan lo mejor de la cultura mexicana

En Cancún, si el cuerpo resiste, la fiesta es interminable, pero también lo son las opciones para recuperarse. Desde caminar bajo la luna en la playa, ver cómo algunas tortugas se acercan hasta darle un regalo a la mente y al cuerpo con un masaje en la zona del spa, que esté acompañado de ciclos de calor y frío entre el sauna y los jacuzzis de distintas temperaturas. Al final, en la Riviera Maya, ya sea en la tina de una Platinum Tower de Sandos Playacar, en la feria gastronómica de Sandos Caracol o en la pista de baile de Sandos Cancún, la fórmula de esta línea de hoteles es garantizar que el huésped cuente con los elementos para armar el viaje a su manera y construir su microclima ideal.