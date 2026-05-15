Turismo
El Salvador: la sinfonía en azul que define la nueva era del Pacífico
Más allá de su mística arqueológica, El Salvador atraviesa una metamorfosis histórica impulsada por la seguridad, la economía digital y un refugio donde la hospitalidad tiene sello propio.
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que El Salvador era un destino guardado bajo llave. Hoy, el relato ha dado un giro de 180 grados. Al caminar por las calles de su Centro Histórico o recorrer las rutas que bordean sus volcanes, la sensación térmica no solo proviene del sol tropical, sino de una seguridad palpable que ha transformado la “marca país”. Y el sentimiento de su gente puede ser el termómetro más preciso para asegurarlo: hay una alegría recuperada, la de quien vuelve a habitar sus plazas y su noche sin el peso de la incertidumbre y el miedo.
Este nuevo momento del país se refleja en cifras impactantes: el país cerró 2025 con ingresos turísticos superiores a los USD 3.600 millones, por lo que El Salvador ya no es solo una escala técnica; es un destino final que apuesta por la vanguardia, integrando tecnologías como el Bitcoin en más de 590 establecimientos turísticos y revitalizando joyas arquitectónicas que hoy vibran con gastronomía y cultura.
El punto de inflexión tiene fecha. Mario Peralta, gerente general del Hotel Royal Decameron Salinitas, comentó para Fucsia: “Este boom viene después del 2023, donde el país presentó una mejora significativa en la seguridad y eso definitivamente ayudó a que muchos turistas estén retornando al país, porque hay turistas que tenían 15 años de no regresar y ahora han retornado nuevamente a El Salvador a disfrutar las playas y, por supuesto, a disfrutar de Decameron”.
Esa confianza se traduce en una infraestructura que no se detiene. El Salvador se ha consolidado como un centro de conexiones vital para la región. Reyna Mejía, Gerente Comercial de Avianca para Centroamérica y México, explicó la relevancia de este nodo logístico: “Nuestro segundo Hub, como nosotros lo tenemos diseñado en nuestro network, es aquí en San Salvador. Solo aquí fueron aproximadamente 30.793 vuelos en los que transportamos casi 4 millones de pasajeros en el último año. Trabajamos todos los días con el objetivo de poder satisfacer a la mayor cantidad posible de nuestros clientes bajo la filosofía de que el cielo, en verdad, es de todos”.
Cartografía del sabor y el descanso: la experiencia Salinitas
En la zona de Acajutla, Sonsonate, el Royal Decameron Salinitas se erige como el embajador absoluto del confort en la costa salvadoreña. No se trata simplemente de un resort; es un despliegue arquitectónico de más de 270.000 metros cuadrados que rinde un tributo visual a la cosmogonía maya, integrando estructuras que evocan la grandeza de las civilizaciones milenarias con la inmensidad del océano Pacífico.
Con un kilómetro de playa privada y una infraestructura diseñada para el descanso total, el complejo logra lo que pocos: ofrecer la escala de un gigante con la calidez de un refugio personal. El gran diferencial poético del hotel —y quizás su rincón más instagrameable— es su piscina de agua salada.
Este espejo de agua se alimenta de manera natural con el vaivén de las mareas, permitiendo al huésped nadar en un entorno controlado sin perder el pulso y la salinidad del mar. Es una oda a la ingeniería orgánica que se complementa con otras cuatro piscinas de agua dulce, conectadas por puentes y rodeadas de jardines tropicales que invitan a la contemplación.
La propuesta de hospitalidad se fundamenta en un modelo de bienestar integral. Laura Varón, Head de Marketing de Decameron, comentó: “En un escenario donde el viajero busca simplicidad y experiencias integradas, hoteles como Decameron Salinitas responden a esa tendencia: la mezcla perfecta de descanso con el turismo experiencial. Nuestra apuesta es que el confort sea el sello distintivo que exponga todas las actividades que un país de la riqueza de El Salvador tiene para ofrecer”.
Con 552 habitaciones, la mayoría con vistas frontales al mar, la experiencia gastronómica no se queda atrás. El hotel cuenta con una robusta oferta de restaurantes a la carta que viajan desde los sabores internacionales hasta la cocina fusión, asegurando que cada cena sea un destino en sí mismo. Para el segmento corporativo o de grandes celebraciones, su centro de convenciones —con capacidad para 1.300 personas y tecnología de punta— demuestra que el lujo y la funcionalidad pueden convivir bajo el mismo techo. Es, en definitiva, un ecosistema de entretenimiento donde el uso de bicicletas, las canchas de fútbol y los shows nocturnos garantizan que la diversión sea tan inagotable como el horizonte de su playa.
El menú de la aventura: del volcán a la ciudad milenaria
Para quienes buscan que su estancia sea un punto de partida y no solo un destino, la oferta de exploración es inagotable. El Salvador es un país de distancias cortas y experiencias profundas. Lissette Arévalo, directora de Decameron Explorer El Salvador, comentó para Fucsia: “Tenemos volcanes, experiencias en lagos, pueblitos y la zona cafetalera. El menú de volcanes es para todas las edades, todos los sabores y todos los estilos. No necesitan recorrer grandes distancias para vivir experiencias inolvidables... el recurso más valioso que nosotros tenemos es nuestra gente, nos gusta hacer sentir al extranjero como uno más de la familia”.
Desde el hotel, a solo 45 minutos, se encuentra el primer sitio arqueológico de importancia nacional, y a una hora, la efervescencia de San Salvador. Incluso, la cercanía con Guatemala permite que los viajeros crucen la frontera para visitar la Antigua Guatemala en un trayecto de apenas cuatro horas, haciendo del viaje una travesía multinacional.
Visitar El Salvador hoy es ser testigo de una nación que reclama su lugar en el mapa turístico global con orgullo. Ya sea recorriendo los cafetales que producen el “grano de oro”, surfeando en las olas de clase mundial de su zona costera, o simplemente disfrutando de un atardecer en Salinitas, el mensaje es claro: la seguridad ha desbloqueado la libertad de explorar.