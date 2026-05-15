El Salvador: la sinfonía en azul que define la nueva era del Pacífico

Con 552 habitaciones, la mayoría con vistas frontales al mar, la experiencia gastronómica no se queda atrás. El hotel cuenta con una robusta oferta de restaurantes a la carta que viajan desde los sabores internacionales hasta la cocina fusión, asegurando que cada cena sea un destino en sí mismo. Para el segmento corporativo o de grandes celebraciones, su centro de convenciones —con capacidad para 1.300 personas y tecnología de punta— demuestra que el lujo y la funcionalidad pueden convivir bajo el mismo techo. Es, en definitiva, un ecosistema de entretenimiento donde el uso de bicicletas, las canchas de fútbol y los shows nocturnos garantizan que la diversión sea tan inagotable como el horizonte de su playa.