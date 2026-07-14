Turismo
Así empieza un retiro de bienestar en Los Cabos: con el sonido del océano y un atardecer que lo cambia todo
Entre el desierto y el océano Pacífico, Los Cabos ha encontrado una nueva forma de entender el lujo. Aquí el bienestar no se limita al spa: está en los paisajes, en el silencio, en la gastronomía y en experiencias pensadas para reconectar con uno mismo. Así comienza un retiro en Four Seasons Resort Cabo del Sol.
Hay destinos que se recorren y otros que se sienten. Los Cabos pertenece a esa segunda categoría. La geografía abrupta de Baja California Sur —donde el desierto parece caer directamente sobre el océano Pacífico— tiene algo que transforma el ritmo de quien llega. No hace falta que ocurra nada extraordinario; basta con detenerse unos minutos frente al horizonte para entender por qué este rincón de México se ha convertido en uno de los grandes refugios contemporáneos para el bienestar.Y así comienza el retiro.
Sin horarios estrictos ni actividades que obliguen a mirar el reloj. El primer día está pensado para hacer exactamente lo contrario de lo que hacemos todos los días: detenernos. Recorrer el resort sin prisa, perderse entre jardines que desembocan en el océano y dejar que el cuerpo entienda, poco a poco, que durante los próximos días la prioridad será otra.
La primera parada inevitable es Coraluz, el restaurante frente al mar. No solo porque aquí se sirve una cocina fresca inspirada en la costa de Baja California, sino porque es imposible no quedarse un rato más del previsto contemplando el paisaje. Hay algo hipnótico en ver cómo las olas rompen una y otra vez mientras llegan platos donde el producto local es el protagonista. La conversación se alarga. Nadie tiene afán por levantarse de la mesa. Y esa, sin darte cuenta, ya es la primera práctica de bienestar.
Pero el momento que marca el inicio del retiro llega cuando el sol comienza a esconderse.
Los jardines de Casa del Sol se transforman en un espacio de calma desde donde el cielo ofrece uno de esos atardeceres que justifican un viaje entero. Allí empieza una ceremonia que invita a hacer algo que casi nunca hacemos: escucharnos. Antes de cerrar los ojos, un cuaderno. Unas cuantas líneas escritas a mano. Una intención para los días que vienen.
Después, los audífonos. Las vibraciones de instrumentos en vivo comienzan a mezclarse con el sonido del viento y del océano hasta crear una experiencia inmersiva donde resulta difícil distinguir qué pertenece a la naturaleza y qué nace de la música. Durante unos minutos desaparecen las pantallas, las notificaciones y el ruido mental. Solo queda el cielo cambiando de color frente al Pacífico y la sensación de que respirar, algo tan cotidiano, puede convertirse en un acto consciente.
Cuando cae la noche, el fuego toma el relevo del sol. La bienvenida termina en Palmerio, el restaurante donde Four Seasons reúne a los invitados alrededor de fogatas para compartir la primera cena del retiro. Buena comida, conversaciones que comienzan entre desconocidos y terminan entre futuros amigos, y ese ambiente relajado que tienen los viajes cuando todavía todo está por descubrir. Entonces entiendes que el bienestar no siempre necesita un spa, una clase de yoga o una rutina perfectamente diseñada. A veces basta con regalarse tiempo, sentarse frente al mar sin mirar el teléfono y permitir que un destino como Los Cabos haga lo que mejor sabe hacer: recordarte que la pausa también forma parte del viaje.