Así empieza un retiro de bienestar en Los Cabos: con el sonido del océano y un atardecer que lo cambia todo

Cuando cae la noche, el fuego toma el relevo del sol. La bienvenida termina en Palmerio, el restaurante donde Four Seasons reúne a los invitados alrededor de fogatas para compartir la primera cena del retiro. Buena comida, conversaciones que comienzan entre desconocidos y terminan entre futuros amigos, y ese ambiente relajado que tienen los viajes cuando todavía todo está por descubrir. Entonces entiendes que el bienestar no siempre necesita un spa, una clase de yoga o una rutina perfectamente diseñada. A veces basta con regalarse tiempo, sentarse frente al mar sin mirar el teléfono y permitir que un destino como Los Cabos haga lo que mejor sabe hacer: recordarte que la pausa también forma parte del viaje.