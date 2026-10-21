Recetas
5 sopas cremosas para preparar en casa cuando quieres algo rico y nutritivo
Estas recetas son perfectas para una cena acogedora, con ingredientes fáciles de conseguir y preparaciones sencillas.
Sabemos que hay días en los que una ensalada no provoca, cocinar durante una hora parece demasiado trabajo y lo único que queremos es sentarnos con algo rico, calentito y recién hecho en casa. Para esos momentos, pocas cosas funcionan tan bien como una sopa cremosa, de esas que se acompañan con un tentador pedazo de pan, se comen despacio y hacen que quedarse en casa parezca el mejor plan.
Además, prepararlas no tiene por qué ser complicado. Con unas cuantas verduras, un buen caldo y algunos ingredientes que probablemente ya tienes en la nevera, puedes conseguir una textura suave y un sabor delicioso sin depender de las sopas instantáneas. Además, tampoco necesitas llenar la receta de crema de leche para que quede espesa. Nuestro truco es que las papas, la coliflor y otras verduras pueden aportar esa consistencia por sí solas.
Estas cinco recetas son ideales para una noche tranquila, una comida entre semana o una cena en la que quieres consentirte un poco. Puedes acompañarlas con pan tostado, queso rallado o unos crutones caseros para completar el plato.
5 recetas fáciles de sopas cremosas para hacer en casa
Crema de champiñones, la favorita para una cena acogedora
Los champiñones tienen un sabor con carácter que combina muy bien con la cebolla, el ajo y un toque de tomillo. Esta versión queda cremosa sin necesidad de añadir demasiada crema de leche y es perfecta para acompañar con pan de masa madre o tostadas con mantequilla.
Tiempo de preparación: 30 minutos.
Porciones: 2
Ingredientes
300 g de champiñones
½ cebolla blanca
1 diente de ajo
1 papa pequeña
500 ml de caldo de verduras o pollo
2 cucharadas de crema de leche
1 cucharada de aceite de oliva
Sal, pimienta y tomillo al gusto
Preparación
Pica la cebolla, el ajo y los champiñones. Pela la papa y córtala en cubos pequeños. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla durante 3 minutos. Añade el ajo y los champiñones, y cocina entre 5 y 7 minutos, hasta que pierdan parte de su agua y empiecen a dorarse.
Incorpora la papa y el caldo. Cocina a fuego medio durante 12 a 15 minutos, hasta que la papa esté blanda. Licúa la preparación hasta obtener una textura suave. Devuélvela a la olla, agrega la crema de leche y sazona con sal, pimienta y tomillo. Calienta durante un par de minutos sin dejar que hierva con fuerza y sirve.
El toque especial: reserva algunos champiñones dorados antes de licuar y ponlos encima al servir. Un chorrito de aceite de oliva y pimienta recién molida hacen el resto.
Crema de tomate con albahaca, como en tu restaurante favorito
El tomate cocido adquiere un sabor más dulce y profundo, especialmente cuando se combina con ajo, cebolla y albahaca fresca. Esta sopa es una buena opción si quieres algo sencillo, pero que se sienta especial. Y sí, el acompañamiento ideal sigue siendo un sándwich tostado de queso derretido.
Tiempo de preparación: 35 minutos.
Porciones: 2
Ingredientes
500 g de tomates maduros
½ cebolla blanca
2 dientes de ajo
300 ml de caldo de verduras
2 cucharadas de crema de leche
1 cucharada de aceite de oliva
6 a 8 hojas de albahaca fresca
Sal, pimienta y una pizca de azúcar, si hace falta
Preparación
Corta los tomates en cuartos y pica la cebolla. Ponlos en una bandeja con los dientes de ajo, un poco de aceite, sal y pimienta. Hornea a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que los tomates estén blandos y ligeramente dorados.
Pasa las verduras a una licuadora, añade el caldo y las hojas de albahaca, y procesa hasta conseguir una mezcla homogénea. Vierte la sopa en una olla y calienta a fuego medio durante 5 minutos. Incorpora la crema de leche y prueba antes de añadir una pizca de azúcar, solo si la acidez del tomate lo necesita. Sirve con unas hojas de albahaca y un hilo de aceite de oliva.
El toque especial: prepara un sándwich de queso con pan dorado en mantequilla y úsalo para acompañar la sopa. Es una combinación top que funciona especialmente bien para una cena en casa.
Crema de calabaza con zanahoria, dulce y suave
La calabaza (o auyama) y la zanahoria aportan color, dulzor natural y una textura estupenda cuando se cocinan y se licúan juntas. Un poco de jengibre le da frescura y evita que el resultado sea demasiado dulce. Si te gustan las cenas ligeras y los sabores suaves, esta receta merece un lugar en tu menú.
Tiempo de preparación: 35 minutos.
Porciones: 2
Ingredientes
350 g de auyama pelada
1 zanahoria mediana
½ cebolla blanca
500 ml de caldo de verduras
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de crema de leche o yogur natural sin azúcar
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Corta la auyama, la zanahoria y la cebolla en trozos pequeños. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla durante 3 minutos. Añade el jengibre y mezcla. Incorpora la calabaza, la zanahoria y el caldo. Cocina entre 20 y 25 minutos, hasta que las verduras estén tiernas. Licúa hasta obtener una crema homogénea.
Si está demasiado espesa, añade un poco más de caldo caliente. Devuelve la sopa a la olla, ajusta la sal y la pimienta y agrega la crema de leche o el yogur justo antes de servir.
El toque especial: termina con semillas de calabaza tostadas y un poco de pimienta negra. Si prefieres un sabor más especiado, añade una pizca de curry al sofrito.
Crema de coliflor con parmesano, para quienes prefieren los sabores suaves
La coliflor tiene una ventaja que vale la pena aprovechar y es que, al cocinarla y licuarla, consigue una consistencia cremosa sin que tengas que añadir mucha grasa. El parmesano aporta un sabor más intenso y hace que esta sopa resulte especialmente rica con unos crutones dorados.
Tiempo de preparación: 30 minutos.
Porciones: 2.
Ingredientes
400 g de coliflor
½ cebolla blanca
1 diente de ajo
500 ml de caldo de verduras
30 g de queso parmesano rallado
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de leche o crema de leche, opcionales
Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Preparación
Separa la coliflor en florecitas y corta la cebolla en trozos pequeños. Sofríe la cebolla en aceite durante 3 minutos. Añade el ajo y cocina durante 30 segundos más. Agrega la coliflor y el caldo. Cocina entre 15 y 20 minutos, hasta que esté muy tierna.
Licúa la mezcla hasta conseguir una textura fina. Si quieres una consistencia más ligera, incorpora un poco de caldo adicional. Vuelve a poner la sopa a fuego bajo, añade el parmesano y mezcla hasta que se integre. Agrega leche o crema si deseas una textura más sedosa y termina con pimienta y una pizca de nuez moscada.
El toque especial: corta pan en cubos, mézclalo con aceite de oliva y tuéstalo en una sartén hasta que quede dorado. Añádelo justo antes de comer para que conserve su textura crujiente.
Crema de papa y puerro, un clásico que nunca falla
Si buscas una sopa suave, económica y fácil de preparar, esta combinación es una apuesta segura. El puerro tiene un sabor delicado que acompaña muy bien a la papa, mientras que el almidón de esta última ayuda a espesar la preparación sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de crema.
Tiempo de preparación: 35 minutos.
Porciones: 2.
Ingredientes
2 papas medianas
1 puerro mediano
½ cebolla blanca
600 ml de caldo de verduras o pollo
1 cucharada de mantequilla o aceite de oliva
2 cucharadas de crema de leche, opcionales
Sal, pimienta y cebollín fresco al gusto
Preparación
Lava muy bien el puerro, especialmente entre sus capas, y córtalo en rodajas. Pela las papas y córtalas en cubos. Derrite la mantequilla en una olla y cocina el puerro con la cebolla a fuego bajo durante 5 minutos, sin dejar que se doren demasiado.
Añade las papas y el caldo. Cocina entre 20 y 25 minutos, hasta que las papas estén blandas. Licúa la preparación hasta conseguir una crema suave. Si queda demasiado espesa, incorpora un poco de caldo caliente. Regresa la sopa a la olla, ajusta la sazón y agrega la crema de leche si quieres un acabado más untuoso.
El toque especial: sirve con cebollín picado, pimienta recién molida y unas gotas de aceite de oliva. También puedes añadir queso rallado para darle más intensidad.
Los trucos para que cualquier sopa quede cremosa
No necesitas una receta complicada para conseguir una buena textura. Hay algunos detalles que marcan la diferencia y que puedes aplicar a cualquiera de estas preparaciones.
Dora las verduras cuando la receta lo permita. Ese paso aporta profundidad al sabor y evita que la sopa quede demasiado plana. Empieza con la cantidad justa de caldo. Es mejor añadir un poco más después de licuar que terminar con una preparación demasiado líquida.
Licúa con cuidado. Si utilizas una licuadora tradicional, deja que la sopa pierda un poco de temperatura antes de procesarla. El vapor puede hacer que la tapa se levante y provoque salpicaduras calientes. No llenes el vaso hasta arriba.
Usa la crema de leche como un complemento. Las papas, la calabaza y la coliflor ya aportan cuerpo. Añadir más crema no siempre mejora el resultado. Reserva algo crujiente para el final. Crutones, semillas tostadas, frutos secos o trocitos de verduras doradas crean un contraste delicioso con la textura suave de la sopa.
Si te sobra preparación, déjala enfriar y guárdala en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 3 a 4 días. Recalienta solo la porción que vayas a comer y añade un poco de caldo o agua si se ha espesado demasiado.
Al final, tener una buena receta de sopa a mano es una de esas pequeñas soluciones que hacen más fácil la semana. Con una olla, ingredientes sencillos y media hora de cocina puedes preparar una cena rica, servirla en tu plato favorito y disfrutar de una noche tranquila sin complicarte demasiado.