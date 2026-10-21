5 sopas cremosas para preparar en casa cuando quieres algo rico y nutritivo

Además, prepararlas no tiene por qué ser complicado. Con unas cuantas verduras, un buen caldo y algunos ingredientes que probablemente ya tienes en la nevera, puedes conseguir una textura suave y un sabor delicioso sin depender de las sopas instantáneas. Además, tampoco necesitas llenar la receta de crema de leche para que quede espesa. Nuestro truco es que las papas, la coliflor y otras verduras pueden aportar esa consistencia por sí solas.