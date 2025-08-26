Tecnología
La nueva era de la cocina en casa: experiencias que combinan estilo, sabor y practicidad
La tendencia de cocinar en casa se reinventa con propuestas que unen diseño y funcionalidad. En esa búsqueda de experiencias más prácticas y sofisticadas, Oster presenta su nueva licuadora profesional Xtreme Mix.
Cocinar en casa dejó de ser un simple hábito para convertirse en un verdadero ritual de lifestyle. Desde los desayunos energéticos hasta las cenas improvisadas con amigos, cada vez más personas encuentran en la cocina un espacio para conectar consigo mismas, cuidar su salud y experimentar con sabores que antes parecían exclusivos de un restaurante.
Hoy, el acto de cocinar no solo resuelve una necesidad: es una forma de expresión, de creatividad y de disfrute. En ese contexto surge un nuevo aliado para quienes ven en la cocina un laboratorio personal y un escenario de experiencias. Se trata de la Oster Xtreme Mix, una licuadora profesional que llega a Colombia con la promesa de transformar el día a día culinario gracias a su combinación de tecnología de punta, diseño ergonómico y potencia superior.
Potencia profesional en la rutina cotidiana
Con un motor de 1.500 watts, la Xtreme Mix es capaz de enfrentarse a cualquier desafío: desde granos duros y frutos secos, hasta mezclas delicadas como mousses o cremas. Pero lo que realmente marca la diferencia es su tecnología patentada, que traduce innovación en resultados precisos y sin esfuerzo, con características adicionales que la hacen especial:
- Cuchillas de titanio con diez aspas y cuatro niveles, capaces de triturar, moler y mezclar con resistencia y precisión.
- Max Crush, la mayor potencia al toque de un botón.
- Motor reversible, que gira en sus programas automáticos o manualmente en ambas direcciones para evitar atascos y asegurar texturas homogéneas en todo momento.
- All-Metal Drive®, un sistema de acople metálico diseñado para garantizar durabilidad y eficiencia, incluso con un uso constante.
El resultado: preparaciones más rápidas, uniformes y consistentes, sin necesidad de pausas ni maniobras intermedias.
Versatilidad que inspira
La Xtreme Mix no se limita a los clásicos smoothies o batidos. Su vaso refractado Boroclass® de 2 litros y cuchillas, resistente tanto a ingredientes helados como a líquidos hirviendo, permite preparar desde cremas calientes hasta helados, salsas, dips, mantequillas y harinas. Además, su diseño ergonómico facilita la limpieza y evita la transferencia de olores o sabores entre una receta y otra.
Tres programas automáticos preestablecidos y el control manual de velocidades ofrecen una experiencia versátil, pensada para quienes buscan precisión, pero también para quienes disfrutan de la espontaneidad en la cocina. La apuesta de Oster con este lanzamiento trasciende lo tecnológico: apunta a fortalecer la relación emocional con la cocina.
“Cocinar lo mejor para la familia ha sido una forma de expresar amor; la cocina y la comida son un lenguaje de amor desde la tradición. Oster viene a reforzarse como aliado del consumidor, demostrando que la cocina es un lugar donde se viven momentos maravillosos, donde se crean recuerdos inolvidables que pueden durar para siempre”, afirma Cecilia de Narváez, Directora de Marketing de Newell Brands Colombia.
Ese espíritu conecta con una generación que concibe los alimentos no solo como nutrición, sino como parte de su estilo de vida: cocinar se convierte en un gesto de autocuidado, de bienestar y de conexión con los demás. Con la llegada de la Oster Xtreme Mix, la marca reafirma su compromiso con la innovación y la practicidad, ofreciendo una herramienta capaz de inspirar tanto a cocineros experimentados como a quienes están descubriendo el placer de cocinar en casa. Una invitación a redescubrir la cocina como espacio de creatividad, estilo y sabor.