-Aerie celebra a las mujeres que cuidan: ser mamá, ser tú, es más que suficiente

En el corazón de Aerie, siempre ha latido una verdad poderosa: no necesitas ser otra para ser suficiente. Y este mes de la Madre, esa certeza se convierte en celebración. A través de su campaña The Light Side, la marca abraza no solo la luz del verano, sino también la que habita en cada mujer que cuida, que acompaña, que inspira. Porque ser mamá —con todas sus formas, retos y alegrías— es una de las maneras más profundas de brillar desde adentro.