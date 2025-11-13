Ainhoa Rosado: “En redes, todo comunica. Cuando tomas conciencia de eso, todo cambia”

Ahí entra el equilibrio del que hablo. Tiene que ver con la vulnerabilidad y con no perder la naturalidad. Si todo es súper producido, te metes en un personaje demasiado enlatado y es muy difícil salir de ahí. En cambio, si combinas un set bien grabado con momentos más naturales, como una selfie en la calle o una foto en el espejo, logras mostrar una identidad más real. Mostrarte un día con el pelo recogido, sin tanto maquillaje, no te resta estética: te hace más humana. Se trata de equilibrio y de transmitirle a tu audiencia tu manera de ver el mundo.