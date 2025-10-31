La cámara que transforma cada viaje en una experiencia visual

“Lo que diferencia al Puer 80 Ultra es la versatilidad de su sistema de cámaras”, comenta Morales. “No se trata solo de un lente principal; es un conjunto de tres cámaras que trabajan en conjunto con la cámara Ultra Croma, capaz de capturar más de un millón de colores con fidelidad. Esto significa que los colores que ves en la pantalla son casi idénticos a lo que percibe tu ojo. Ya sea de día, de noche, en un retrato o a contraluz, el dispositivo entrega resultados consistentes y sorprendentes”. La combinación de cámara principal, telefoto dual y ultra gran angular permite capturar desde paisajes amplios hasta los detalles más íntimos, sin perder calidad ni definición.