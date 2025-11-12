Del baile al papel, Valeria Sandoval transforma su caos en un acto de amor propio

Guau, yo creo que me encantaría decirles que yo he crecido en redes sociales, cuando yo empecé a hacer redes era otra persona frente a lo que soy hoy, y obviamente hay que hacer un poquito las paces con perderse con uno mismo, que no tiene nada que ver con que si te está yendo bien o mal, es algo muy de adentro. Como a veces no saber, no sentirte conectado con lo que estás haciendo o sí, o sea, cómo decir, “¿será que yo voy a seguir haciendo esto? ¿Será que yo ya debería hacer otra cosa?” Es como un poco eso y, claro, mucha gente ha crecido conmigo, no sé cuántos años tengas tú, pero seguro me siguen hace mucho tiempo y también es que hemos ido envejeciendo juntos y es como un momento de hacerse esas preguntas, porque a veces la vida va muy rápido.