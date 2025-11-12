Colombia eleva su ritual cafetero: el auge del consumo premium

Colombia reafirma una vez más su liderazgo mundial en café, pero esta vez desde un lugar que combina tradición y vanguardia: el consumo interno. Con un promedio de 3 a 4 tazas diarias por persona, los colombianos han mostrado un interés creciente por cafés de origen, arábigos y de especialidad, marcando un mercado que evoluciona hacia la sofisticación y la calidad. En este contexto, el lanzamiento de Casa Landino, la nueva marca de café tostado de Caravela Coffee, representa un paso trascendental para conectar al país con los estándares más altos del café de especialidad.