Arrogante: Italia servida con pasión en el corazón de Bogotá

Aquí, cada plato es una historia que comienza en las manos de nuestros chefs y termina en el paladar de nuestros invitados. Las pastas, elaboradas de forma artesanal cada día, son un tributo a la cocina italiana más pura; las salsas, pensadas con precisión, equilibran tradición y creatividad; las pizzas de masa madre, doradas en horno de piedra, celebran el arte de la paciencia y el respeto por el producto. La selección de vinos es una carta de viaje por las regiones más icónicas de Italia y el mundo, diseñada para exaltar cada bocado.