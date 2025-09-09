El nuevo templo del café en Bogotá: tradición y lujo en perfecta armonía

Bogotá suma un nuevo ícono gastronómico que transforma el acto de tomar café en una experiencia de lujo. Se trata del más reciente proyecto de Café San Alberto, que con su apertura en El Retiro redefine la forma de vivir el lujo a través de la bebida insignia del país. Aquí, tradición y creatividad se encuentran en un ambiente concebido como un taller exclusivo, donde cada preparación se convierte en una obra maestra y cada sorbo en una experiencia sensorial irrepetible.