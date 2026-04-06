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El Rockefeller Center se convierte en un Fan Village para el Mundial 2026
Con cancha interactiva, transmisiones en vivo y apariciones de leyendas del fútbol, la icónica plaza de Nueva York se prepara para celebrar la Copa Mundial de la FIFA.
Si creías que Manhattan solo es rascacielos y tráfico, es que no has visto el Rockefeller Center convertido en un Fan Village para la Copa Mundial 2026. Del 4 al 19 de julio, la plaza se transformará en un espacio lleno de fútbol, música y emociones, listo para recibir a fanáticos de todas partes del mundo. Con su telón de fondo inconfundible, cada rincón promete convertirse en una experiencia única.
La Fan Village no será solo una cancha: será el corazón de la región Nueva York – Nueva Jersey para vivir el Mundial. Los partidos del Estadio Nueva York – Nueva Jersey y el FIFA Fan Festival en Liberty State Park tendrán su reflejo en esta plaza, donde locales y visitantes podrán reunirse, celebrar y sentir la pasión del torneo, aunque no tengan entradas para los encuentros.
Si te preguntas qué podrás hacer allí, la respuesta es mucho más de lo que imaginas. The Pitch convertirá la antigua pista de hielo en una cancha donde se podrán ver los partidos en vivo. Los Channel Gardens se transformarán en el Champions’ Garden, un homenaje a las ocho naciones campeonas y a las leyendas que hicieron historia. Y las Fan Zones repartirán diversión por toda la plaza, mezclando deporte, cultura y experiencias interactivas para grandes y chicos.
Telemundo llevará la emoción un paso más allá con transmisiones en vivo, celebraciones culturales y la atmósfera única que solo un evento de esta magnitud puede ofrecer. Los 104 partidos se podrán seguir también en español a través de Peacock, para que nadie se pierda ni un solo gol. Gracias a esta alianza, Rockefeller Center se convertirá en un punto de encuentro global.
Si piensas que Nueva York en verano solo es calor y turismo, es que no has visto la energía de una ciudad que vibra con la Copa Mundial. Desde la cancha hasta los jardines y las Fan Zones, cada espacio estará diseñado para que los visitantes sientan que forman parte de algo más grande: la fiesta del fútbol más importante del planeta.
Por eso, si estás planeando una escapada, una salida con amigos o un viaje en familia, apunta Rockefeller Center en tu itinerario. Entre partidos, música, colores y la emoción de las leyendas del fútbol, la plaza será el escenario perfecto para disfrutar del Mundial de una manera diferente, divertida y totalmente neoyorquina.