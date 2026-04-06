El Rockefeller Center se convierte en un Fan Village para el Mundial 2026

Si te preguntas qué podrás hacer allí, la respuesta es mucho más de lo que imaginas. The Pitch convertirá la antigua pista de hielo en una cancha donde se podrán ver los partidos en vivo. Los Channel Gardens se transformarán en el Champions’ Garden, un homenaje a las ocho naciones campeonas y a las leyendas que hicieron historia. Y las Fan Zones repartirán diversión por toda la plaza, mezclando deporte, cultura y experiencias interactivas para grandes y chicos.