Courtyard by Marriott Santa Marta Resort: lujo y naturaleza en el Caribe

Reconectar, más que desconectar. Esa es la promesa silenciosa que envuelve la llegada al Courtyard by Marriott Santa Marta Resort, un nuevo refugio en Bello Horizonte donde el Caribe colombiano se revela desde la calma. Aquí, el ritmo lo marca el mar y la cercanía con la naturaleza invita a bajar la velocidad, a respirar distinto y a redescubrir el sentido del descanso. A pocos minutos del dinamismo de Santa Marta, el hotel se convierte en un punto de partida ideal para explorar y, al mismo tiempo, en un destino en sí mismo.