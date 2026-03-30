Turismo
Courtyard by Marriott Santa Marta Resort: lujo y naturaleza en el Caribe
Descubrimos la esencia de Santa Marta desde un resort que reinterpreta el descanso entre calma, cultura y conexión con la Sierra Nevada de Santa Marta.
Reconectar, más que desconectar. Esa es la promesa silenciosa que envuelve la llegada al Courtyard by Marriott Santa Marta Resort, un nuevo refugio en Bello Horizonte donde el Caribe colombiano se revela desde la calma. Aquí, el ritmo lo marca el mar y la cercanía con la naturaleza invita a bajar la velocidad, a respirar distinto y a redescubrir el sentido del descanso. A pocos minutos del dinamismo de Santa Marta, el hotel se convierte en un punto de partida ideal para explorar y, al mismo tiempo, en un destino en sí mismo.
La experiencia se construye desde el entorno. La proximidad al Parque Nacional Natural Tayrona y la presencia imponente de la Sierra Nevada de Santa Marta imprimen al viaje una dimensión casi espiritual. Este territorio, considerado el “Corazón del Mundo”, no solo define el paisaje, sino también la esencia del resort, que bebe de las tradiciones de los pueblos indígenas que lo habitan para ofrecer una estancia conectada con lo esencial.
Esa inspiración se traduce en cada detalle del diseño. Materiales como la cañaflecha, fibras naturales, maderas orgánicas y una paleta de colores que evoca la tierra, el mar y la vegetación crean una atmósfera envolvente y sensorial. El lobby, con su imponente doble altura, fluye como una ola detenida en el tiempo, mientras la vegetación integrada suaviza los espacios y refuerza esa sensación de armonía entre arquitectura y naturaleza.
Las habitaciones, luminosas y contemporáneas, están pensadas para el equilibrio entre productividad y descanso. Balcones con vistas a las montañas, tecnología funcional y una estética limpia permiten habitar el espacio con libertad, ya sea para desconectarse o para seguir conectado con el mundo. Afuera, la piscina, el acceso cercano a la playa y los espacios familiares completan una experiencia flexible, donde cada huésped encuentra su propio ritmo.
La propuesta se redondea con una oferta gastronómica fresca y accesible en su restaurante Emile, pensada para acompañar el día sin interrupciones, y con espacios de bienestar que invitan a detenerse. Este resort propone una forma de habitar el destino: desde la serenidad, el respeto por lo local y una conexión genuina con el entorno.