Orlando: de la promesa de los sueños de infancia a ser un vibrante destino culinario

Leo Salazar, Public Relations Senior Manager LATAM de Visit Orlando, asegura que en el contexto del Mundial, Orlando quiere posicionarse como una base estratégica para las familias que pasarán varias semanas en Estados Unidos. Y es que la ciudad “ofrece conectividad para desplazarse fácilmente a Miami, Atlanta, Nueva York o Houston. La idea es que las personas se hospeden en Orlando y desde aquí viajen a los distintos partidos”. Una idea que resulta muy tentadora para quienes quieren viajar y le apuestan no solo a disfrutar del fútbol, sino a ir a los parques temáticos o a apreciar la oferta de restaurantes o actividades al aire libre de los destinos. Con respecto a todo lo que se puede esperar de Orlando, Salazar explicó a Fucsia sobre el turismo que esperan en los próximos meses.