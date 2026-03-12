Turismo
Orlando: de la promesa de los sueños de infancia a ser un vibrante destino culinario
A pocos meses del Mundial, la ciudad le apuesta a ser la elección de miles de familias que pasarán varias semanas en Estados Unidos.
El maíz triturado de un famoso cereal, que compone una costra dorada de un crab cake, es una reinterpretación caribeña de un plato de la cocina costera estadounidense. Se acompaña con una salsa de mango y papaya, que mezcla los sabores dulce y ácido. Al final, se obtiene un plato que busca un diálogo entusiasta con el clima de La Florida y con la memoria caribeña presente en ciudades como Orlando. Este crab cake, que hace parte de la apuesta del chef Mario Pagan, demuestra cómo visitar Orlando no solo debe asociarse al turismo de parques temáticos con el Walt Disney World o el Universal, sino que cada vez más es un destino para los amantes de la buena mesa.
La diversidad en la oferta gastronómica de Orlando permite satisfacer los gustos de todos los miembros de una familia, pero también de los adultos sin hijos, un segmento poblacional que crece de manera sostenida en el turismo global. Con este público, hay restaurantes como Canvas, en Sachs Avenue, para los amantes del marisco fresco; The Monroe, en el centro de Orlando, que le apuesta a la nostalgia de la infancia para convencer a sus comensales; o A La Cart, ubicado en Sodo District, cuya experiencia incluye paradas al aire libre para tener una gran variedad culinaria al tiempo que se pueden apreciar murales artísticos.
Leo Salazar, Public Relations Senior Manager LATAM de Visit Orlando, asegura que en el contexto del Mundial, Orlando quiere posicionarse como una base estratégica para las familias que pasarán varias semanas en Estados Unidos. Y es que la ciudad “ofrece conectividad para desplazarse fácilmente a Miami, Atlanta, Nueva York o Houston. La idea es que las personas se hospeden en Orlando y desde aquí viajen a los distintos partidos”. Una idea que resulta muy tentadora para quienes quieren viajar y le apuestan no solo a disfrutar del fútbol, sino a ir a los parques temáticos o a apreciar la oferta de restaurantes o actividades al aire libre de los destinos. Con respecto a todo lo que se puede esperar de Orlando, Salazar explicó a Fucsia sobre el turismo que esperan en los próximos meses.
¿Qué expectativas de crecimiento tienen con el mercado colombiano en los próximos meses?
El mercado colombiano se ha mantenido estable entre 2023 y 2024, y las cifras oficiales de 2025, que se publicarán en mayo, apuntan a un comportamiento similar. Sin embargo, para 2026 proyectamos un crecimiento del 4%. Hay señales muy positivas. En el primer trimestre de este año registramos un incremento del 22% en la conectividad aérea hacia Orlando. LATAM duplicó sus vuelos diarios, pasó de siete a catorce, y aerolíneas como Spirit están ampliando rutas desde distintas ciudades de Colombia. Eso nos indica que la demanda es sólida y que el interés por el destino continúa creciendo.
Hay un gran crecimiento del segmento de adultos sin hijos. ¿Cómo está respondiendo Orlando a ese perfil de viajero?
Es un segmento que crece, especialmente entre personas de 25 a 35 años que están postergando la decisión de tener hijos o que simplemente eligen no hacerlo. Orlando ha entendido esa transformación.Hoy tenemos una agenda de eventos muy robusta que atrae precisamente a ese público. Por ejemplo, Halloween Horror Nights, que comenzó en Universal Studios, ahora se extiende a distintos espacios de la ciudad y se celebra del 15 de agosto al 31 de octubre. Es prácticamente una temporada completa que moviliza visitantes.
Además, eventos como MegaCon y Comic Con reúnen a más de 100.000 personas cada uno. El EDC (Electronic Dance Festival) convoca a otro público joven con tres días de música y fiesta. A esto se suma el crecimiento del turismo deportivo: fútbol, baloncesto, hockey y tenis atraen cada vez más visitantes.
Orlando también ha transformado su propuesta gastronómica. ¿Qué pueden esperar hoy los turistas en ese frente?
Hace una década tomamos una decisión estratégica: elevar el nivel de la oferta gastronómica. Durante años se nos asociaba exclusivamente con comida rápida o propuestas informales ligadas a los parques. Eso cambió. Hoy contamos con más de 6.000 restaurantes que representan alrededor de 40 cocinas del mundo. Se han instalado chefs reconocidos internacionalmente y también han surgido proyectos locales con identidad propia. La llegada de la Guía Michelin hace tres años marcó un punto de inflexión, pues nos permitió posicionarnos en una conversación gastronómica más exigente. Restaurantes liderados por chefs como Wolfgang Puck han elevado el estándar y atraído nuevas audiencias. El año pasado fuimos reconocidos como una de las mejores ciudades gastronómicas de Estados Unidos, y esa evolución continúa. Orlando hoy es un destino culinario diverso, con fusiones, propuestas de autor y una escena local vibrante.
Para quienes ya conocen Orlando y quieren regresar, ¿qué novedades encontrarán este año?
Solo en enero anunciamos más de 26 nuevas atracciones para este año, y normalmente durante el verano se suman más novedades. No hablamos únicamente de parques temáticos: también hay nuevos hoteles, experiencias culturales y actividades recreativas. Entre las aperturas destacadas está el museo interactivo dedicado a los osos perezosos, que será el más grande del mundo en su categoría, nuevas experiencias inmersivas como Blue Man Group en ICON Park y espacios diseñados específicamente para adultos, como complejos de obstáculos y clubes sociales. También hay novedades para el público familiar, como experiencias personalizadas tipo Build-A-Bear, donde los visitantes pueden crear su propio oso. Orlando está en constante renovación. Siempre hay algo nuevo por descubrir.
Y frente al Mundial, ¿cómo se están preparando para convertirse en punto estratégico para los visitantes?
Estamos trabajando activamente en ese posicionamiento. Desde hace meses enviamos información a agentes de viajes, medios y socios internacionales destacando a Orlando como base ideal durante el torneo. La ciudad tiene una ventaja clara: es inclusiva y versátil. Si un miembro de la familia quiere asistir a un partido en otra ciudad, el resto puede disfrutar de una oferta completa en Orlando. Es un destino que funciona tanto para el fanático del fútbol como para quienes buscan cultura, gastronomía o entretenimiento.