Turismo
La elegancia de lo esencial: un viaje entre la sabiduría maya y el lujo moderno en Cancún
En el epicentro del azul más vibrante de México, existe un espacio diseñado para el reencuentro con los sentidos.
Cancún es, para muchos, una promesa de azul. Pero para quienes buscan algo más que una postal, el destino se revela en los detalles: el sonido de las palmeras al amanecer, la temperatura exacta de la arena blanca y la sensación de entrar en un espacio donde el tiempo parece haber sido retenido. En la milla de oro de la Zona Hotelera, el JW Marriott Cancún Resort & Spa se erige no solo como un hotel de lujo, sino como un observatorio privilegiado de la belleza del Caribe mexicano, que este año celebra sus primeros 25 años de historia.
La estética del vacío, donde el diseño cede el protagonismo al mar
Desde el momento en que se ingresa a la propiedad, la arquitectura dicta la pauta. Como explica Glaucia Canil, Directora de Ventas y Marketing, el diseño del resort es una oda a la apertura. Cada pasillo y cada área común parecen estar trazados para que la mirada desemboque inevitablemente en el mar, en medio de arcos que arquitectónicamente te transportan a una era vintage de lujo y comodidad en el presente.
Sus 447 habitaciones son verdaderos santuarios de luz. Con amplios balcones privados de cara al amanecer, las estancias —que incluyen 74 suites— combinan la elegancia clásica del mármol con amenidades pensadas para el viajero contemporáneo.
El hotel es un ecosistema de experiencias diseñado para que el huésped no tenga necesidad de salir. Desde una piscina infinita que se funde con el turquesa del océano hasta las camas Bali situadas estratégicamente frente a la costa, cada rincón invita a la contemplación.
Para quienes buscan un retiro aún más profundo, el Spa Sens-Yah ofrece 3.250 metros cuadrados de sofisticación. Inspirado en la cultura maya, este santuario de tres niveles —galardonado con cuatro estrellas por Forbes— cuenta con 17 salas de tratamiento, piscinas techadas climatizadas y jacuzzis con vistas duales al Mar Caribe y a la laguna Nichupté.
El resort opera bajo el concepto de European Plan (EP), una modalidad que se aleja del formato tradicional de “todo incluido”, que domina la zona, para ofrecer una libertad genuina a sus huéspedes. Esta estructura permite a los viajeros aventureros salir a explorar la riqueza cultural de Cancún y disfrutar de la variada escena gastronómica local sin sentir que están desperdiciando un paquete prepagado; no obstante, la propiedad está tan meticulosamente equipada con restaurantes de clase mundial, spas y áreas de descanso que existe la tentación de no salir.
Al respecto, María Gayol, Directora de Marketing y Comunicaciones del hotel, comentó para FUCSIA: “Nuestra filosofía no está en retener al huésped; queremos que sea dueño de su experiencia. El formato EP es nuestra forma de invitarlos a descubrir la magia del destino y consumir lo local mientras nos ven como su refugio de lujo. Buscamos el equilibrio perfecto: que tengan la libertad de explorar Cancún a su ritmo, sabiendo que aquí dentro cuentan con todas las comodidades imaginables para que, si deciden no salir, no les falte absolutamente nada”.
El ‘Club 91′: el arte de la atención personalizada en el Caribe
En los niveles más altos de la propiedad, la experiencia se eleva aún más con el Club 91. Este concepto de “hotel dentro de un hotel” no es solo un área VIP o una membresía; es un homenaje a la herencia prehispánica de la región. El nombre proviene de los 91 pasos que componen cada una de las cuatro caras de la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá.
En este espacio, el servicio se vuelve una coreografía personalizada. Los huéspedes disfrutan de cinco presentaciones de alimentos al día, bar abierto premium y un nivel de atención que incluye conserjes dedicados, como Francisco, quienes aseguran que cada detalle, desde una restricción alimentaria hasta una reserva preferente en el spa, sea atendido con precisión.
Es aquí donde se vive el alma del resort a través de clases diarias de guacamole y margaritas, y catas de tequila, donde los expertos enseñan a diferenciar las notas de la bebida nacional mientras el sol se oculta sobre el océano.
De la mística mediterránea al fuego maya: el lenguaje de sus fogones
La oferta gastronómica del resort se articula a través de conceptos diferenciados que evitan la uniformidad. Cada espacio ha sido diseñado para representar una tradición particular, priorizando la autenticidad de los sabores y el origen de los ingredientes sobre la simple extensión del menú.
- Sybil Mediterranean Whispers: es quizás el secreto mejor guardado; un refugio donde la cocina de Grecia, Francia y el mundo árabe se mezcla bajo una atmósfera mística de oráculos y susurros.
- Sasi Thai: un escenario poético para la cena, donde los bungalows sobre el jardín ofrecen la mejor vista del atardecer mientras se degustan currys y noodles auténticos.
- Bravío y La 16 Speakeasy: una combinación poderosa. Mientras Bravío explora las raíces españolas con audacia, La 16 —el primer speakeasy de la propiedad— rinde homenaje a la independencia de México en un ambiente íntimo y sofisticado.
- Gustino Italian Grill: la calidez de Italia con pastas caseras y una cava excepcional, todo ambientado con música en vivo.
- JW Lobby Bar: un templo para el tequila que destaca por ofrecer 150 margaritas únicas, clasificadas de forma casi científica: Clásicas, Modernas, Fusión y Exóticas.
Un cuarto de siglo de impacto: la madurez de la vanguardia consciente
Con un despliegue de hospitalidad como telón de fondo, el hotel celebró su cuarto de siglo con la JW Garden Party. Esta experiencia, presentada por Juan Calderón, General Manager del hotel, es insignia de la marca y se basa en la creencia de que la conexión con la naturaleza es esencial para nutrir el alma.
El corazón de esta iniciativa es el JW Garden, un huerto propio dentro del hotel donde se cultivan hierbas y vegetales de forma consciente, integrándolos directamente en la cocina de los restaurantes bajo principios de circularidad.
Sin embargo, el compromiso del JW Marriott Cancún con su entorno va mucho más allá de una celebración. Durante más de una década, el hotel ha operado como un modelo de vanguardia ecológica. En un esfuerzo titánico, la propiedad recicla casi siete toneladas de basura al día. El 86 % de los residuos orgánicos se aprovechan y se trasladan a una granja cercana para convertirse en composta, la cual regresa al hotel para alimentar las mismas jardineras que el huésped admira al pasar.
Incluso el agua que consumen sus huéspedes tiene un origen consciente: el resort utiliza agua de un pozo, reduciendo su huella hídrica y evitando la presión sobre el suministro estatal. Cada detalle ha sido pensado para eliminar el plástico innecesario, utilizando, por ejemplo, pitillos biodegradables fabricados con semillas de aguacate.
El hotel también se ha convertido en un protector activo de la fauna local, liderando el rescate de la tortuga marina blanca. El año pasado, el esfuerzo del equipo permitió el rescate y liberación de más de 10.000 crías, asegurando que este milagro de la naturaleza continúe ocurriendo en sus playas.
Cancún es una vitrina para reflejar que el lujo del futuro no es solo el que se disfruta en una suite frente al mar, sino el que trabaja incansablemente para que ese mar y la vida que alberga permanezcan intactos para los próximos 25 años.