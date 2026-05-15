La elegancia de lo esencial: un viaje entre la sabiduría maya y el lujo moderno en Cancún

Cancún es, para muchos, una promesa de azul. Pero para quienes buscan algo más que una postal, el destino se revela en los detalles: el sonido de las palmeras al amanecer, la temperatura exacta de la arena blanca y la sensación de entrar en un espacio donde el tiempo parece haber sido retenido. En la milla de oro de la Zona Hotelera, el JW Marriott Cancún Resort & Spa se erige no solo como un hotel de lujo, sino como un observatorio privilegiado de la belleza del Caribe mexicano, que este año celebra sus primeros 25 años de historia.