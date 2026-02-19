Gastronomía

Mocktails: recetas de cocteles sin alcohol que querrás repetir

Redacción Fucsia, 19/2/2026

Durante años, el brindis estuvo inevitablemente ligado al alcohol. Hoy, esa idea empieza a transformarse con estas deliciosas opciones.

Female hand with red nails and red cocktail on turquoise velvet background. Nightlife and mixology concept - Foto: Labart.com.ua

En restaurantes de alta cocina, bares de autor y reuniones íntimas en casa, los mocktails —cocteles sin alcohol elaborados con técnica y creatividad— se han convertido en protagonistas. La tendencia no es casual. Cada vez más personas buscan reducir su consumo de alcohol por razones de salud física, bienestar mental o simplemente por preferencia personal.

Movimientos como el sober curious (curiosidad por una vida con menos alcohol) han ganado fuerza en ciudades como Nueva York, Londres y Ciudad de México, mientras que marcas especializadas en destilados sin alcohol y aperitivos botánicos han multiplicado su presencia en el mercado global.

Pero el auge de los mocktails no se trata solo de eliminar el alcohol: se trata de sofisticar la experiencia. Ingredientes frescos, hierbas aromáticas, fermentos naturales y técnicas de mixología elevan estas bebidas a otro nivel. Son sensoriales, elegantes y pensadas para disfrutar sin culpa.

Muchas personas celebran el Día de Amor y Amistad con refrescantes cocteles sin alcohol | Foto: Getty Images/iStockphoto

Recetas de mocktails que combinan sabor, estética y equilibrio

1. Spritz de frutos rojos y romero

Una alternativa vibrante al clásico spritz, con notas herbales y frescas.

Ingredientes (1 vaso):

  • ½ taza de frutos rojos (fresas y frambuesas)
  • 1 cucharadita de miel o sirope de agave
  • Jugo de ½ limón
  • Agua con gas fría
  • 1 ramita de romero
  • Hielo

Preparación:

Macerar ligeramente los frutos rojos con la miel y el limón. Agregar hielo y completar con agua con gas. Incorporar la ramita de romero y, si es posible, darle un pequeño golpe entre las manos antes de añadirla para liberar sus aceites esenciales.

Resultado: refrescante, ligeramente ácido y aromático.

2. Mojito verde detox

Inspirado en el clásico cubano, pero con un enfoque más herbal y ligero.

Ingredientes:

  • 1 puñado de hojas de hierbabuena
  • ½ pepino en rodajas
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de azúcar de coco o miel
  • Agua con gas
  • Hielo

Preparación:

Macerar la hierbabuena con el pepino y el endulzante. Agregar el jugo de limón, hielo y completar con agua con gas. Decorar con rodajas finas de pepino.

Es hidratante, fresco y perfecto para tardes cálidas.

3. Ginger citrus fizz

Ideal para quienes prefieren sabores más intensos y especiados.

Ingredientes:

  • ½ taza de jugo de naranja natural
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • ½ cucharadita de jengibre rallado fresco
  • Agua tónica o kombucha natural
  • Hielo

Preparación:

Mezclar los jugos con el jengibre. Colar si se desea una textura más suave. Servir con hielo y completar con agua tónica o kombucha.

El jengibre aporta un toque picante que estimula la digestión y despierta el paladar.

4. Piña, coco y lima estilo tropical

Un mocktail cremoso y equilibrado, perfecto para un brunch.

Ingredientes:

  • ½ taza de jugo de piña natural
  • ¼ taza de leche de coco
  • Jugo de ½ lima
  • Hielo
  • Coco rallado (opcional, para decorar)

Preparación:

Licuar todos los ingredientes con hielo hasta lograr una textura suave. Servir en vaso frío y decorar con coco rallado o una rodaja de lima.

Tiene ese aire vacacional que convierte cualquier reunión en escapada.

5. Té frío de hibisco con frutos cítricos

Elegante y visualmente impactante gracias a su color intenso.

Ingredientes:

  • 1 taza de infusión fría de flor de hibisco
  • Rodajas de naranja y limón
  • 1 cucharadita de miel (opcional)
  • Hielo

Preparación:

Preparar la infusión con antelación y dejar enfriar. Servir con hielo, añadir los cítricos y endulzar ligeramente si se desea.

El hibisco es naturalmente ácido y rico en antioxidantes, lo que lo convierte en una opción sofisticada y funcional.

El arte de brindar sin alcohol

La popularidad de los mocktails refleja un cambio cultural más amplio: el bienestar ya no está reñido con el placer. Las nuevas generaciones buscan experiencias conscientes, donde el disfrute no implique excesos.

En celebraciones, cenas formales o encuentros casuales, estas bebidas permiten integrar a todos los invitados sin distinción. No se trata de sustituir, sino de ampliar opciones.

