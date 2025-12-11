Emprendimiento
EVA White Christmas llegó al Parque 93
La feria navideña más grande de Bogotá regresa con diseño local, experiencias para toda la familia y una agenda cultural que celebra el talento colombiano.
La Navidad en Bogotá encuentra su nuevo epicentro en el Parque 93, donde EVA White Christmas vuelve a desplegar un universo blanco, luminoso y lleno de magia. Este año, la feria apuesta por una estética inspirada en los inviernos europeos, convirtiendo la zona en un boulevard navideño donde el diseño, la luz y los detalles crean una atmósfera que parece suspendida entre la fantasía y la ciudad.
Con 15.000 metros cuadrados dedicados al talento nacional, la feria reúne a más de 520 emprendimientos y marcas colombianas que celebran el ingenio local a través de la moda, la joyería, los accesorios, el bienestar, el hogar, la gastronomía y los universos infantiles y de mascotas. Cada fecha presenta una curaduría diferente, lo que convierte la feria en un recorrido que cambia y sorprende, donde cada visita es una experiencia completamente nueva.
Pero no es solo una feria de emprendimiento. Su programación gratuita, una de las más robustas de la temporada, reúne a más de 60 artistas y propuestas escénicas que van desde espectáculos musicales y presentaciones en vivo hasta novenas tradicionales y espacios creados especialmente para los más pequeños. La feria se consolida como un punto de referencia para quienes buscan una Navidad que combine tradición, diseño y entretenimiento de calidad.
Durante su primer fin de semana, del 10 al 14 de diciembre, EVA desplegará una agenda que mezcla voces emergentes, DJ sets y fusiones contemporáneas. Jimena Ángel, Valeria Zuleta, Montoya, Cheetah Latina, El Santa y una selección de DJ que van del indie al tropical, construirán una banda sonora diversa y festiva. Cada día tendrá una identidad propia, pensada para atraer públicos distintos, desde amantes de la música en vivo hasta quienes buscan una tarde acogedora entre luces y mercados.
El segundo fin de semana, del 17 al 21 de diciembre, profundiza en esa pluralidad musical con propuestas que combinan ritmos alternativos, caribeños y navideños. Artistas como Sveta, Sotomonte, Jazz Pipe, Ayiti y Leo Parra Trío, junto a las tradicionales Novenas y DJs de la escena local, crearán una experiencia sonora que acompaña el espíritu de la feria. El cierre estará a cargo del Coro de la Ópera de Colombia, que ofrecerá un concierto de Navidad para envolver al público en un final majestuoso.
Los niños también serán protagonistas. EVA Kids reunirá experiencias, actividades especiales y una agenda cultural pensada exclusivamente para ellos, convirtiendo la feria en un espacio familiar.