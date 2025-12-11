EVA White Christmas llegó al Parque 93

Pero no es solo una feria de emprendimiento. Su programación gratuita, una de las más robustas de la temporada, reúne a más de 60 artistas y propuestas escénicas que van desde espectáculos musicales y presentaciones en vivo hasta novenas tradicionales y espacios creados especialmente para los más pequeños. La feria se consolida como un punto de referencia para quienes buscan una Navidad que combine tradición, diseño y entretenimiento de calidad.