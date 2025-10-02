Estilo
Eterno Estilo: Mujeres que redefinen la moda después de los 50
Ellas prueban que la moda no entiende de edad, sino de autenticidad y carácter.
Por: Juana Torres
La moda ha sido, durante décadas, un terreno marcado por estereotipos que exaltan la juventud como sinónimo de belleza y frescura. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que, con más de 50 años, demuestran que el estilo no tiene fecha de vencimiento. Su manera de vestir refleja experiencia, seguridad y una sofisticación que solo llega con la madurez, desafiando las frases hechas que insisten en que la edad es un límite dentro del mundo de la moda.
Estas mujeres se han convertido en referentes porque su estilo va más allá de las tendencias pasajeras: proponen una mirada auténtica, cargada de historia personal y de un conocimiento profundo sobre lo que realmente significa elegancia. En una industria que muchas veces intenta imponer cánones rígidos, ellas derriban prejuicios y reivindican la moda como un espacio de libertad, donde la edad es un valor agregado y no un obstáculo.
La lista de mujeres mayores de 50 que inspiran con su manera de vestir no solo celebra su estilo, sino también su capacidad de transformar la conversación en torno a la moda. Con cada look demuestran que el paso del tiempo aporta carácter, identidad y una belleza que trasciende las etiquetas.
REI KAWAKUBO
Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garçons, cambió para siempre el rumbo de la moda desde Tokio hacia el mundo. Hace más de cuarenta años introdujo un lenguaje propio, conceptual y profundamente disruptivo, que se alejaba de las tendencias convencionales para apostar por la austeridad, las formas inesperadas y un espíritu casi filosófico en el vestir. Su propuesta fue, y sigue siendo, una revolución silenciosa que transformó el modo en que la industria entiende la moda como expresión artística.
Su impacto ha sido tan contundente que el MET de Nueva York le dedicó, en vida, una exposición completa, un privilegio reservado a los creadores que marcan un antes y un después en la historia cultural. Con esta distinción, Kawakubo reafirma su lugar como una de las grandes visionarias del diseño, capaz de desafiar las normas y convertir cada prenda en una declaración de arte, identidad y pensamiento crítico.
STELLA MCCARTNEY
Se ha consolidado como una de las diseñadoras británicas más influyentes de su generación, construyendo su nombre y su marca propia al margen de la sombra de su padre, Paul McCartney. Su carrera despegó con fuerza en 2001 cuando asumió la dirección creativa de Chloé, aportando una visión fresca y contemporánea que pronto la convirtió en referente dentro de la industria de la moda internacional.
Más allá de la estética, McCartney ha defendido una postura ética inquebrantable: jamás utilizar pieles animales en sus colecciones, adelantándose a un debate que hoy ocupa un lugar central en la moda. Su trabajo no solo refleja elegancia y modernidad, sino también una conciencia clara de los cambios sociales y culturales que definen nuestro tiempo. En ella, el estilo se une con la responsabilidad, haciendo de su nombre un verdadero símbolo de innovación y coherencia.
CAROLINA HERRERA
Carolina, venezolana de nacimiento, se ha consolidado como una de las diseñadoras de moda más influyentes a nivel mundial. Sus colecciones destacan por su elegancia, refinamiento y atemporalidad, cualidades que se han convertido en la firma distintiva de su trabajo y en un referente indiscutible dentro de la industria. Cada diseño suyo refleja una visión clara del lujo y la sofisticación, combinando técnica impecable con sensibilidad estética.
Su talento ha sido reconocido globalmente, y numerosas celebridades eligen sus creaciones para brillar en las alfombras rojas más prestigiosas. Con múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera, Carolina no solo representa el talento de América Latina en el mundo de la moda, sino que también se ha convertido en un símbolo de excelencia y creatividad para Venezuela y más allá.