-Eterno Estilo: Mujeres que redefinen la moda después de los 50

La moda ha sido, durante décadas, un terreno marcado por estereotipos que exaltan la juventud como sinónimo de belleza y frescura. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que, con más de 50 años, demuestran que el estilo no tiene fecha de vencimiento. Su manera de vestir refleja experiencia, seguridad y una sofisticación que solo llega con la madurez, desafiando las frases hechas que insisten en que la edad es un límite dentro del mundo de la moda.