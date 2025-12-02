Zootopia 2 arrasa en América Latina: la ciudad de animales conquista los cines

La trama retoma a los entrañables policías amateurs Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin, y Nick Wilde, interpretado por Jason Bateman, quienes se enfrentan a un gran misterio cuando Gary De’Snake, con la voz de Ke Huy Quan, llega a Zootopia y altera la rutina de la metrópoli de animales. Para resolver el caso, la dupla deberá explorar nuevas zonas de la ciudad, poniendo a prueba su confianza y alianza como nunca antes, en una historia que combina humor, aventura y lecciones sobre colaboración y diversidad.