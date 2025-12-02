Cine
Zootopia 2 arrasa en América Latina: la ciudad de animales conquista los cines
Con más de 5.8 millones de espectadores y USD 27.5 millones recaudados en su fin de semana de estreno, la nueva entrega de Disney se posiciona como la película animada más vista de la región.
Zootopia 2 llegó a los cines de América Latina y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Durante su fin de semana de estreno, más de 5.8 millones de espectadores asistieron a las salas, generando una recaudación regional superior a los 27.5 millones de dólares. Este desempeño la consolidó como la película más vista de la región, además de situarla como el segundo lanzamiento más exitoso de Walt Disney Animation Studios en la historia del cine latinoamericano, solo detrás de Moana 2.
El éxito de la película no se limitó a América Latina. A nivel global, Zootopia 2 registró una apertura estimada de 559,5 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor estreno animado en la historia de Disney y en el cuarto mayor estreno de todos los tiempos.
Estos números reflejan la capacidad de la película de conectar con audiencias de todas las edades, reafirmando el poder de las historias animadas como herramientas universales de entretenimiento y reflexión.
La trama retoma a los entrañables policías amateurs Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin, y Nick Wilde, interpretado por Jason Bateman, quienes se enfrentan a un gran misterio cuando Gary De’Snake, con la voz de Ke Huy Quan, llega a Zootopia y altera la rutina de la metrópoli de animales. Para resolver el caso, la dupla deberá explorar nuevas zonas de la ciudad, poniendo a prueba su confianza y alianza como nunca antes, en una historia que combina humor, aventura y lecciones sobre colaboración y diversidad.
La película mantiene el sello distintivo de Disney: animación impecable, narrativa cautivadora y un universo visual lleno de detalles que atrapan tanto a niños como a adultos. Bajo la dirección del equipo ganador del Oscar, Jared Bush y Byron Howard, y con Yvett Merino como productora, Zootopia 2 logra equilibrar momentos de acción, misterio y comedia, mientras profundiza en la ciudad de animales que tanto enamoró al público en la primera entrega.
Con un desempeño imponente tanto en América Latina como en el mundo, Zootopia 2 demuestra que las historias animadas pueden ser éxitos globales cuando combinan personajes entrañables, tramas ingeniosas y valores universales.