Florida se convierte en el gran punto de encuentro del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un hito por ser la primera edición organizada de manera conjunta por tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y por contar con 48 selecciones, sino también por la magnitud de la experiencia que la rodeará. Más que un torneo, será un fenómeno cultural y turístico global que transformará ciudades enteras durante más de un mes.