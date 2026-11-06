La alquimia del aroma: una tarde para descubrir Colombia a través de los perfumes

Un aroma puede traer de vuelta un recuerdo, transportarnos a un lugar o hacernos pensar en alguien especial. A veces basta una nota floral, una fruta o una mezcla de especias para despertar una sensación que creíamos olvidada. Esa capacidad de la perfumería para conectar con la memoria y las emociones fue el punto de partida del octavo encuentro de Indómitas Club FUCSIA, una tarde dedicada a explorar el universo de los aromas.