INDÓMITAS CLUB
La alquimia del aroma: una tarde para descubrir Colombia a través de los perfumes
En el octavo encuentro de Indómitas Club FUCSIA, las asistentes exploraron distintas notas olfativas, descubrieron a qué huelen algunas ciudades colombianas y crearon sus propias fragancias de la mano de NNT Lab.
Un aroma puede traer de vuelta un recuerdo, transportarnos a un lugar o hacernos pensar en alguien especial. A veces basta una nota floral, una fruta o una mezcla de especias para despertar una sensación que creíamos olvidada. Esa capacidad de la perfumería para conectar con la memoria y las emociones fue el punto de partida del octavo encuentro de Indómitas Club FUCSIA, una tarde dedicada a explorar el universo de los aromas.
En esta ocasión, las integrantes del club se reunieron en UNO17 Casa para vivir una experiencia olfativa junto a NNT Lab, una marca colombiana de perfumería artesanal. La propuesta tenía un ingrediente especial: descubrir cómo podrían oler distintas ciudades del país y llevarse a casa una fragancia inspirada en ese recorrido olfativo por Colombia.
La actividad comenzó con una introducción al trabajo de NNT Lab y a las esencias que hacen parte de su universo creativo. Guiadas por Paulo, perfumista de la marca, las asistentes conocieron diferentes composiciones y aprendieron a identificar sus notas de entrada, corazón y fondo, tres momentos que permiten entender cómo evoluciona una fragancia sobre la piel.
Después llegó la parte más divertida: imaginar el aroma de ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla y Puerto Colombia. Antes de conocer cada esencia, las participantes compartían sus propias apuestas. ¿Cartagena tendría notas frescas y cítricas? ¿Medellín evocaría las flores? ¿Qué aromas podrían representar a Cali? Las respuestas nacían de las imágenes, los recuerdos y las sensaciones que cada lugar despertaba.
Con las esencias sobre la mesa, llegó el momento de descubrir qué había detrás de cada propuesta. Las asistentes exploraron sus componentes, reconocieron las distintas notas y mezclaron las preparaciones con alcohol para obtener sus propias muestras de perfume. Cada ciudad tenía una personalidad olfativa distinta y cada descubrimiento daba pie a nuevas conversaciones.
La experiencia también permitió acercarse a la perfumería desde una perspectiva más personal. Elegir un aroma implica reconocer qué notas nos gustan, cuáles nos resultan familiares y qué sensaciones queremos llevar con nosotras. Al terminar la actividad, cada invitada organizó sus muestras en unas cajas preparadas para la ocasión, un recuerdo de una tarde en la que los sentidos fueron los protagonistas.
Indómitas Club FUCSIA, un espacio para descubrir y compartir
Este fue el octavo encuentro oficial de Indómitas Club FUCSIA, una comunidad que reúne a mujeres líderes en sus industrias y que propone experiencias para salir de la rutina, aprender y crear conexiones desde intereses compartidos.
Cada encuentro abre una puerta a un universo distinto. Esta vez fue la perfumería; en otras ocasiones, la conversación ha girado alrededor de la belleza, la literatura, la comunicación y el crecimiento personal. La intención es acercar a sus integrantes a nuevas experiencias y a mujeres y proyectos que tienen algo interesante para compartir.
Se trata de encontrar espacios para descubrir algo nuevo, conversar con otras mujeres y llevarse una experiencia que siga presente mucho después de que termine el encuentro.