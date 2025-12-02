Agenda
La magia de la Navidad llega a Vassar: diseño, talento y creatividad
Del 9 al 14 de diciembre, la feria de emprendimiento y diseño en Colombia vuelve al Country de Bogotá con más de 400 marcas.
Tras consolidarse como una de las plataformas de diseño y emprendimiento más importantes del país y reunir 48.000 asistentes en su edición de junio, Vassar Feria regresa del 9 al 14 de diciembre al parque el Country de Bogotá con una edición especial de Navidad. Esta vez, la feria no solo promete reunir lo mejor del talento colombiano, sino también ofrecer nuevas experiencias y el lanzamiento de su plataforma digital Vassar LIVE, que permitirá a los visitantes y amantes del diseño vivir la feria desde cualquier lugar del país.
En su novena edición, Vassar contará con más de 400 emprendimientos provenientes de diversas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Moda, joyería, accesorios, decoración, arte, fotografía, gastronomía y bienestar se unirán para crear un recorrido donde grandes y pequeños podrán descubrir propuestas creativas que reflejan la innovación y el espíritu emprendedor de Colombia.
La feria se consolida como una vitrina indispensable para marcas emergentes que buscan visibilidad, conexiones y nuevas oportunidades de crecimiento.
Vassar LIVE será uno de los grandes protagonistas de esta temporada. Este formato híbrido permitirá que, además de recorrer la feria de manera presencial, los usuarios puedan acceder a las colecciones de los expositores desde cualquier lugar. Después del éxito del Outlet Online, la plataforma digital refuerza la apuesta por la innovación, ampliando el alcance de los emprendedores y democratizando la experiencia de compra, con productos que podrán adquirirse durante los seis días del evento.
La programación de la feria combina diversión, cultura y aprendizaje. Con conciertos, talleres gratuitos dirigidos por los mismos emprendedores, shows navideños, actividades para niños, yoga y stand-up comedy, cada visitante encontrará un motivo para quedarse. Destacan también la Zona Kids, el Colectivo de Arte curado por +Arte +Ciudad, la Agenda Literaria con firmas y conversatorios, y la Zona Talleres, que permite vivir los procesos creativos en tiempo real, acercando a los asistentes al detrás de cámaras de cada proyecto.
Más del 60% de los expositores no cuentan con tienda física, por lo que Vassar se ha convertido en un trampolín para abrir locales, generar ventas internacionales y establecer colaboraciones estratégicas. Apoyada por marcas y aliados como Fenalco y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la feria reafirma su propósito: celebrar la creatividad colombiana, fortalecer la comunidad emprendedora y ofrecer experiencias memorables.