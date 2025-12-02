La magia de la Navidad llega a Vassar: diseño, talento y creatividad

Tras consolidarse como una de las plataformas de diseño y emprendimiento más importantes del país y reunir 48.000 asistentes en su edición de junio, Vassar Feria regresa del 9 al 14 de diciembre al parque el Country de Bogotá con una edición especial de Navidad. Esta vez, la feria no solo promete reunir lo mejor del talento colombiano, sino también ofrecer nuevas experiencias y el lanzamiento de su plataforma digital Vassar LIVE, que permitirá a los visitantes y amantes del diseño vivir la feria desde cualquier lugar del país.