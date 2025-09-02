EVA Love Edition: creatividad, estilo y negocios en el festival de lifestyle más grande del país

Bogotá se viste de creatividad con la llegada de EVA Love Edition, una cita que convierte la ciudad en epicentro del diseño, la moda y el emprendimiento. Del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre, la feria desplegará un recorrido de más de 15.000 m² que unirá el Parque 93 con el Pabellón 94, donde se abre espacio para el universo del hogar con EVA Home & Decor. Esta edición no solo promete sorprender por su magnitud, sino también por la riqueza de propuestas que transforman el consumo en una experiencia cultural.