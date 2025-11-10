Artesia: el nuevo epicentro latinoamericano donde los oficios ancestrales encuentran futuro

Artesia abre sus puertas en Montevideo como un gesto de profundo respeto hacia la memoria artesanal latinoamericana. Concebido por la diseñadora colombiana y filántropa Gina Vargas de Roemmers, este nuevo espacio se presenta como una flagship store que trasciende la idea de tienda: es una casa para la preservación, estudio y celebración de oficios ancestrales que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer. El 1 de octubre, en Carrasco, Uruguay, Artesia se convierte en un refugio para aquello que se teje, se talla y se moldea con las manos, pero que nace primero en la historia de un pueblo.