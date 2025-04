Lagen Island renace: la representación tropical que redefine el diseño filipino

En ese espíritu, surge también The Nest, el nuevo santuario de bienestar de Lagen Island. Concebido como un espacio de reconexión íntima con el cuerpo y el entorno, The Nest combina un jardín de spa, un estanque de reflexión y un circuito termal con piscinas de agua caliente, fría y watsu. Todo dispuesto en armonía con los árboles existentes, sin talar ni desplazar, como una arquitectura que se pliega ante la majestuosidad del lugar. Porque el bienestar verdadero —ese que no se compra ni se presume— es el que se siente cuando todo a tu alrededor respira contigo.