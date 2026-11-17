Durante la estadía en el Sheraton Lima Historic Center, el hotel también ofrece experiencias que permiten acercarse a la cultura peruana desde otro ángulo sin necesidad de salir a recorrer sus calles, y la propuesta gastronómica del hotel completa esa aproximación a la cocina local. Su chef prepara platos tradicionales como la causa peruana, elaborada a partir de papa amarilla y con acompañamientos que varían según la receta, y el lomo saltado, uno de los grandes clásicos de la cocina peruana, en el que se encuentran la carne salteada, la cebolla, el tomate y las influencias de la cocina chifa. Son preparaciones que permiten seguir descubriendo el país desde la mesa, incluso después de una jornada recorriendo sus calles.