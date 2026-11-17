Turismo
Qué hacer en Lima, la ciudad que merece mucho más que una escala
Entre casonas centenarias, plazas llenas de historia, museos, restaurantes y barrios junto al Pacífico, la capital peruana revela una faceta que merece varios días de exploración.
Durante mucho tiempo, Lima ha sido para los viajeros una ciudad de paso. Una primera parada antes de continuar hacia Cusco, Machu Picchu o los paisajes del sur del Perú que durante décadas han sido apetecidos por visitantes de todo el mundo. Sin embargo, basta con dedicarle un par de días para descubrir que la capital peruana alberga suficientes historias, sabores y lugares especiales como para convertirse en el destino principal de tu próximo viaje.
Su Centro Histórico es un buen punto de partida. Entre balcones de madera con celosías virreinales, iglesias, plazas y edificios que conservan parte de la memoria republicana del país, la ciudad permite recorrer distintas épocas de su historia mientras se descubre una escena cultural que sigue muy activa. Además, los esfuerzos de recuperación patrimonial de diferentes entidades, como PROLIMA, están devolviendo protagonismo a espacios que durante años pasaron inadvertidos para muchos visitantes y cuyas paredes aún guardan historias por contar.
Para conocer esta faceta de Lima, hospedarse en una ubicación estratégica marca la diferencia. El Sheraton Lima Historic Center, situado a unos pasos del Centro Histórico, te permite visitar a pie algunos de los sitios más importantes de la capital y, a su vez, puede organizar recorridos por algunos de los principales atractivos, con el apoyo de su equipo, para gestionar los traslados hacia otros barrios y lugares de interés.
Un recorrido por la historia y la cultura de Lima
Para conocer a fondo cómo se han construido las tradiciones limeñas, el Centro Histórico cobra vida en cada una de sus paradas y una de las visitas más esenciales es la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, dedicada a la compositora y recopiladora peruana que dejó una huella indeleble en la música criolla. La casa conserva parte de ese legado y abre sus puertas a encuentros culturales, presentaciones musicales y bailes tradicionales. Es una oportunidad para acercarse a una expresión artística que forma parte de la identidad peruana y que sigue viva en sus celebraciones y reuniones.
Muy cerca de allí, en la Plaza Francia, se encuentra la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, un espacio dedicado a preservar y exhibir obras de destacados artistas peruanos. El edificio también tiene una historia particular, pues hace siglos, antes de convertirse en museo, funcionó como un espacio educativo y de acogida para mujeres y niñas. Hoy, sus salas permiten conocer distintas etapas de la pintura peruana y acercarse a nombres fundamentales de su tradición artística.
Otro punto de interés para detenerse es el Parque Universitario, donde se encuentra la Torre del Reloj. Sus campanas marcan momentos específicos del día y, en determinados horarios, suenan el himno nacional peruano. Es uno de esos detalles que hacen que caminar por Lima tenga algo de descubrimiento constante, porque basta con levantar la mirada o detenerse unos minutos para encontrarse con una historia que no necesariamente aparece en todos los recorridos turísticos.
A pocos pasos, la Plaza Mayor reúne algunos de los edificios más representativos de la capital. Allí se encuentran la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno, además de construcciones que dan cuenta del pasado colonial y republicano de la ciudad. En sus alrededores también vale la pena visitar la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo edificio destaca por sus balcones, salones y espacios interiores. Su biblioteca histórica alberga parte del patrimonio documental de la ciudad y permite conocer otra dimensión de la vida cultural limeña.
En este proceso de recuperación del patrimonio tiene un papel importante PROLIMA, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima. Desde hace varios años, la entidad trabaja en la restauración y puesta en valor de edificios, espacios públicos y monumentos, con el propósito de devolverle vida al centro y fortalecer su lugar como destino turístico y cultural. La visita permite entender que detrás de las fachadas restauradas existe un esfuerzo por recuperar la relación de los habitantes y visitantes con esta parte de la ciudad que durante varios años estuvo olvidada por el turista.
En ese sentido, también merece una visita la Casa de Aliaga, una de las construcciones históricas más particulares de Lima. Su historia está ligada a la misma familia desde la fundación de la ciudad, en el siglo XVI. A lo largo de sus habitaciones, patios y salones se conserva una arquitectura que reúne distintas épocas y permite imaginar cómo transcurría la vida doméstica en una de las casas más antiguas de la capital.
Una ciudad que también se descubre a través de sus sabores
La gastronomía es una parte esencial de cualquier viaje a Lima. Su cocina reúne ingredientes, técnicas y tradiciones de distintas regiones del Perú y abarca desde preparaciones populares hasta restaurantes reconocidos internacionalmente. Pero no hace falta reservar en todos los lugares para salir a explorar la ciudad.
A su vez, el hotel propone actividades para acercar de manera didáctica y divertida a los huéspedes a esos sabores emblemáticos del país. Una de ellas es la clase de preparación de pisco sour, el cóctel peruano por excelencia. La experiencia permite conocer sus ingredientes, aprender las proporciones y descubrir algunos detalles de su preparación. También ofrecen una clase dedicada al turrón, un dulce tradicional asociado a las celebraciones religiosas de Lima, con una textura y un sabor muy particulares.
Durante la estadía en el Sheraton Lima Historic Center, el hotel también ofrece experiencias que permiten acercarse a la cultura peruana desde otro ángulo sin necesidad de salir a recorrer sus calles, y la propuesta gastronómica del hotel completa esa aproximación a la cocina local. Su chef prepara platos tradicionales como la causa peruana, elaborada a partir de papa amarilla y con acompañamientos que varían según la receta, y el lomo saltado, uno de los grandes clásicos de la cocina peruana, en el que se encuentran la carne salteada, la cebolla, el tomate y las influencias de la cocina chifa. Son preparaciones que permiten seguir descubriendo el país desde la mesa, incluso después de una jornada recorriendo sus calles.
Y cuando llega el momento de salir del Centro Histórico, Lima tiene otros barrios que merecen una visita. Miraflores es uno de los lugares más atractivos para caminar junto al océano, recorrer sus parques y disfrutar de sus restaurantes y cafés. Allí se encuentra Larcomar, un centro comercial construido frente al Pacífico, con terrazas y espacios abiertos que ofrecen una de las vistas más reconocibles de la costa limeña.
Barranco, por su parte, tiene una personalidad distinta. Sus calles coloridas, casas antiguas, galerías, bares y restaurantes lo convierten en un buen lugar para pasar la tarde y quedarse hasta la noche. Es un barrio para caminar sin demasiada prisa, sentarse a tomar algo y descubrir una faceta más bohemia y creativa de la ciudad.
Para recorrer estos sectores y otros puntos de interés, contar con orientación sobre los desplazamientos resulta práctico. Desde el Sheraton Lima Historic Center, el equipo puede ayudar a gestionar el transporte y organizar las salidas, lo cual resulta especialmente útil para quienes quieren aprovechar varios días en la capital sin perder tiempo resolviendo cada trayecto.
Lima tiene una manera particular de sorprender. Su historia aparece en una casa antigua, en una campana que suena a determinada hora o en una plaza que recupera su lugar en la vida de la ciudad. También está en sus platos, en sus barrios frente al mar y en las conversaciones que surgen alrededor de una copa de pisco sour. Quizá por eso merece dejar de ser solo una escala en el itinerario peruano. La capital tiene suficientes razones para quedarse un poco más.