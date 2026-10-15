Lago de Tota, el escenario de Boyacá que conquista a quienes buscan una boda inolvidable

La mesa tiene su propio peso. Los restaurantes del hotel trabajan con la trucha arcoíris criada en el propio lago, una forma de que lo que se sirve también cuente de dónde se está. Además, para reuniones o celebraciones con más invitados, el hotel cuenta con un centro de convenciones de más de 1.200 metros cuadrados y una zona verde junto al lago de cerca de 960. El mismo espacio recibe tanto celebraciones sociales como reuniones corporativas, con el lago de fondo en ambos casos.