Taylor Swift cierra su era más monumental con un estreno doble en Disney+

Taylor Swift vuelve a hacer historia. Tras el lanzamiento de The Life Of A Showgirl, el álbum más exitoso en la historia de la música —con más de 4 millones de unidades equivalentes vendidas solo en Estados Unidos—, la artista ganadora de 14 premios Grammy presenta dos nuevas producciones que marcan un antes y un después en su carrera. Disney+ estrenará el próximo 12 de diciembre Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era y Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, dos proyectos que abren las puertas al corazón del fenómeno musical más grande de nuestra época.