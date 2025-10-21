Streaming
Taylor Swift cierra su era más monumental con un estreno doble en Disney+
La superestrella regresa a la plataforma con The Eras Tour | The End of an Era, una docuserie de seis episodios que revela el detrás de cámaras de su gira histórica.
Taylor Swift vuelve a hacer historia. Tras el lanzamiento de The Life Of A Showgirl, el álbum más exitoso en la historia de la música —con más de 4 millones de unidades equivalentes vendidas solo en Estados Unidos—, la artista ganadora de 14 premios Grammy presenta dos nuevas producciones que marcan un antes y un después en su carrera. Disney+ estrenará el próximo 12 de diciembre Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era y Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, dos proyectos que abren las puertas al corazón del fenómeno musical más grande de nuestra época.
La docuserie The End of an Era se adentra en los meses que transformaron una gira en un movimiento cultural. A lo largo de seis episodios, los espectadores podrán conocer el proceso creativo, la planificación monumental y la emoción que rodearon The Eras Tour, desde la mirada de la propia Taylor y quienes la acompañaron en el camino. Artistas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch comparten sus experiencias y recuerdos, revelando el poder de una artista que convirtió cada escenario en una celebración colectiva de su evolución.
Con una narrativa íntima y cinematográfica, esta serie documental no solo captura el éxito, sino también la vulnerabilidad y el rigor que sostienen el imperio de Taylor. En medio de los titulares, la devoción de los fans y la magnitud de la producción, The End of an Era muestra la compleja alquimia entre arte, disciplina y conexión emocional que ha convertido a Swift en una figura irrepetible.
En paralelo, The Final Show —filmada en Vancouver, Canadá— registra con detalle el último concierto de la gira, un espectáculo épico que incluye por primera vez el repertorio completo de The Tortured Poets Department, su aclamado álbum de 2024. Dirigida por Glenn Weiss, la película trasciende el formato de concierto para convertirse en una carta de despedida, una oda al poder del directo y al vínculo indestructible entre artista y público.
Con ambos estrenos, Disney+ se consolida como el escenario donde Taylor Swift celebra el cierre de una era y, al mismo tiempo, el inicio de otra. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que cada final, en su universo, siempre anuncia una nueva historia.