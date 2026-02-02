-Así se vistieron los Grammy 2026

Olivia Dean, quien se llevó uno de los premios de la velada, apostó por un impactante diseño de Chanel que acompañó con joyas de Cartier. Se trató de un vestido bicolor de tirantes delicados, con un cuerpo negro cubierto de lentejuelas y sutiles plumas marcando la cintura, que se abría hacia una falda amplia y elegante, ideal para brillar en la alfombra roja.