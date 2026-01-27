Moda
Así se vio la colección de Louis Vuitton Men’s FW26
París fue el escenario donde Pharrell Williams reveló la visión masculina de Louis Vuitton para el Fall-Winter 2026.
Louis Vuitton presentó en París la colección Men’s Fall-Winter 2026 como un manifiesto centrado en la función, la artesanía y la necesidad humana. Bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, la propuesta abandona la fugacidad típica de las temporadas para explorar un guardarropa destinado a perdurar.
El escenario elegido para esta visión no fue una pasarela convencional, sino DROPHAUS, una casa prefabricada diseñada por Williams en colaboración con la firma Not A Hotel, instalada en Le Jardin d’Acclimatation. Esta estructura de paredes de vidrio y forma inspirada en una gota. Dentro, muebles de la serie HOMEWORK subrayaron la humanidad del proyecto con líneas imperfectas y superficies hechas a mano que evocan tacto y memoria.
La paleta de colores se mantuvo en tonos tierra y neutros —beige, gris, marrón y verde musgo— que evocan estabilidad y sobriedad, complementados por acentos sutiles de azules y colores otoñales que aportan profundidad sin estridencias. Las siluetas, aunque clásicas en su base—doble botonadura, abrigos estructurados, parkas técnicas—han sido reinterpretadas con volumen suave y materiales innovadores. Los tejidos de alto rendimiento, desarrollados por el Studio Homme de la Maison, incorporan propiedades como impermeabilidad, capacidad de respiración y ligeras ilusiones ópticas que revelan su complejidad solo al moverse o bajo la luz.
En el terreno del vestir, esta visión se materializa en un conjunto de siluetas que profundizan en la figura del dandi contemporáneo, un concepto que Pharrell Williams ha venido desarrollando de forma constante en sus últimas colecciones. El traje se consolida así como el eje central del otoño/invierno 2026-2027 para hombre de Louis Vuitton, replanteado no desde la nostalgia, sino desde la necesidad de actualizar la sastrería frente a las exigencias de su tiempo y a una cotidianidad cada vez más compleja. La base clásica se transforma con gestos audaces: cuellos altos que asoman bajo camisas y corbatas, chaquetas de cuero integradas bajo el saco, capas exteriores pensadas para el abrigo y la protección, y un diálogo fluido entre tejidos técnicos y códigos sartoriales. La intención es clara: construir una especie de armadura moderna, capaz de responder a lo imprevisible del futuro sin renunciar a una elegancia diseñada para perdurar durante décadas.
Pharrell produjo un paisaje sonoro propio, mezclando gospel, rap y composiciones instrumentales que acompañaron el ambiente general de la presentación. La unión de estos elementos —vista, sonido, espacio y movimiento— reforzó la idea de una moda introspectiva que dialoga con las necesidades humanas más básicas y con el ritmo de la vida real.