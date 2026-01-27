Así se vio la colección de Louis Vuitton Men’s FW26

En el terreno del vestir, esta visión se materializa en un conjunto de siluetas que profundizan en la figura del dandi contemporáneo, un concepto que Pharrell Williams ha venido desarrollando de forma constante en sus últimas colecciones. El traje se consolida así como el eje central del otoño/invierno 2026-2027 para hombre de Louis Vuitton, replanteado no desde la nostalgia, sino desde la necesidad de actualizar la sastrería frente a las exigencias de su tiempo y a una cotidianidad cada vez más compleja. La base clásica se transforma con gestos audaces: cuellos altos que asoman bajo camisas y corbatas, chaquetas de cuero integradas bajo el saco, capas exteriores pensadas para el abrigo y la protección, y un diálogo fluido entre tejidos técnicos y códigos sartoriales. La intención es clara: construir una especie de armadura moderna, capaz de responder a lo imprevisible del futuro sin renunciar a una elegancia diseñada para perdurar durante décadas.