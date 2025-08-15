BlowUp regresa a casa con “Homecoming”: el streetwear colombiano mira al oeste

El mercado global de textiles de lujo, valorado en US$120 mil millones en 2023, encuentra eco en Colombia, donde el sector de bienes y accesorios premium podría alcanzar los US$1.250 millones este año, con un crecimiento del 6% según Bain & Company. En ese contexto, BlowUp no solo responde a la demanda de un consumidor más exigente, sino que propone una narrativa que mezcla la identidad local con ambiciones globales. Su éxito no se limita a las prendas, sino a la forma en que ha sabido crear una comunidad y un estilo de vida alrededor de su marca.