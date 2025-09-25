H&M reinventa la pasarela con su show híbrido en Londres y su colección A/W25

Con un público de 700 invitados, la jornada bautizada H&M & 180: The London Issue unió pasarela, concierto y experiencia digital en un espectáculo que marcó un hito dentro de London Fashion Week. Entre los protagonistas de la pasarela estuvieron Romeo Beckham, Paloma Elsesser, Amelia Gray y Lila Moss, junto a 70 modelos que lucieron desde la sofisticación de la línea H&M Studio hasta el espíritu rebelde del Britpop noventero.