Moda
H&M reinventa la pasarela con su show híbrido en Londres y su colección A/W25
La firma sueca sorprendió en London Fashion Week con un espectáculo que fusionó moda, música y tecnología. En Colombia, la marca celebró además el lanzamiento de su programa de lealtad H&M Membership.
El pasado 18 de septiembre, Londres se convirtió en epicentro de la creatividad y la autoexpresión. En el icónico 180 The Strand, H&M presentó sus colecciones Autumn/Winter 2025 en un show sin precedentes que mezcló moda, música y tecnología.
Con un público de 700 invitados, la jornada bautizada H&M & 180: The London Issue unió pasarela, concierto y experiencia digital en un espectáculo que marcó un hito dentro de London Fashion Week. Entre los protagonistas de la pasarela estuvieron Romeo Beckham, Paloma Elsesser, Amelia Gray y Lila Moss, junto a 70 modelos que lucieron desde la sofisticación de la línea H&M Studio hasta el espíritu rebelde del Britpop noventero.
La cantante británica Lola Young debutó en la pasarela y además interpretó sus canciones “Messy” y “d£aler”, convirtiendo la pasarela en un escenario vibrante que rompió con las reglas tradicionales. Con invitados como Emily Ratajkowski, Central Cee y Little Simz en primera fila, el show reafirmó el papel de H&M como referente global de innovación e inclusión en la moda.
De Londres a Colombia: beneficios para los clientes locales
En paralelo a este despliegue internacional, H&M anunció la llegada de su programa de lealtad H&M Membership a Colombia, disponible desde el 17 de septiembre de 2025. Esta propuesta gratuita y 100% digital permitirá a los clientes acumular puntos con cada compra y acceder a beneficios exclusivos como descuentos, eventos especiales, concursos y acceso anticipado a colecciones.
El programa funciona de manera sencilla: por cada $10.000 COP gastados, los miembros reciben un punto, y al alcanzar 70 puntos, obtienen un bono de $15.000 COP para sus próximas compras. Además, quienes acumulen $1.200.000 COP en compras alcanzan automáticamente el nivel Plus, que ofrece ventajas adicionales y promociones exclusivas.
Para celebrar el lanzamiento, H&M realizó un evento en su tienda insignia de Zona T en Bogotá, con activaciones interactivas, música en vivo y colaboraciones con marcas locales como Filamental, además de actividades de personalización y premios especiales para los nuevos miembros.
Con este doble movimiento, un show de impacto global en Londres y un programa de lealtad pensado para los consumidores locales, H&M reafirma su compromiso con la moda accesible, con programas innovadores y conectada con sus clientes en todo el mundo.