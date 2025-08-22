Desde el lanzamiento de su marca en 2010, Saravia ha definido un estilo que conecta con la fuerza de las mujeres mexicanas, inspirándose tanto en figuras icónicas como Frida Kahlo y María Félix, como en la herencia femenina de su propia familia. Su propuesta siempre ha mezclado cortes impecables, siluetas fuertes y un inconfundible sentido de sofisticación, con un trasfondo artesanal que honra las tradiciones. Ahora, esa visión se expande a través de una cápsula de 29 piezas ready-to-wear y accesorios que rinden homenaje a la identidad mexicana desde un lenguaje global.