Moda
H&M anuncia su primera colaboración con una diseñadora mexicana
Lorena Saravia lanzará una colección donde la feminidad poderosa y la herencia mexicana se transforman en moda contemporánea.
La moda global se abre cada vez más a las narrativas locales, y el resultado es un diálogo enriquecedor en el que identidad y modernidad conviven. En ese cruce de caminos se ubica la primera colaboración de H&M con una diseñadora mexicana, que llevará la visión de Lorena Saravia a audiencias internacionales. El anuncio, cargado de expectativa en el mundo de la moda, confirma la creciente relevancia de las creadoras latinoamericanas en la industria.
Desde el lanzamiento de su marca en 2010, Saravia ha definido un estilo que conecta con la fuerza de las mujeres mexicanas, inspirándose tanto en figuras icónicas como Frida Kahlo y María Félix, como en la herencia femenina de su propia familia. Su propuesta siempre ha mezclado cortes impecables, siluetas fuertes y un inconfundible sentido de sofisticación, con un trasfondo artesanal que honra las tradiciones. Ahora, esa visión se expande a través de una cápsula de 29 piezas ready-to-wear y accesorios que rinden homenaje a la identidad mexicana desde un lenguaje global.
La colección, disponible desde el 16 de octubre de 2025 en tiendas seleccionadas y en hm.com, equilibra la fuerza de prendas estructuradas con la fluidez de piezas más románticas. Destacan la chaqueta tipo bomber en mezclilla desgastada (uno de los best-sellers de Saravia) y sus botas vaqueras, convertidas en un manifiesto de poder femenino. A ellas se suman chaquetas de gamuza con flecos, faldas asimétricas y jeans de cintura ajustada, todos enriquecidos con detalles como cierres metálicos y acabados artesanales.
En el terreno de la noche, la diseñadora apuesta por la sensualidad con vestidos negros de chiffon, tops halter y minifaldas drapeadas, que refuerzan una estética moderna y versátil. Complementan la propuesta sudaderas, camisetas bordadas y un suéter de punto grueso en crema que aporta un aire relajado, demostrando que esta colección tiene cabida en todos los escenarios: del día a la noche, de lo urbano a lo íntimo.
Más allá de las prendas, los accesorios se convierten en un homenaje personal. Los aretes de león que usaba la abuela de Saravia inspiran botones y joyería, mientras que el sombrero de ala ancha y el cinturón aportan un sello de actitud. El punto culminante son las botas vaqueras de gamuza café con tacón de madera, diseñadas para acompañar con seguridad y estilo cada paso de quien las lleve.
La propuesta no solo expande la visibilidad de la moda mexicana, sino que abre camino para que otras creadoras de la región encuentren plataformas globales. “Lo que más admiro de Lorena es cómo logra tomar sus raíces y la artesanía mexicana para crear algo fresco, original y auténticamente suyo. Hay una conexión hermosa con la tierra, combinada con una elegancia contemporánea”, señala Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M.
En palabras de la propia diseñadora, la colección busca empoderar a las mujeres en su multidimensionalidad: “Veo a las mujeres como seres enfocados en su carrera, fuertes, con una magia única y una fuerza extraordinaria. Mi deseo es que cada mujer que use mis diseños se sienta inspirada y empoderada”.
El resultado es una colaboración histórica que no solo celebra la moda mexicana, sino que la proyecta como un lenguaje universal de identidad, fuerza y estilo.