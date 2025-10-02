Intimidad en clave de lujo: Louis Vuitton Primavera-Verano 2026

La colección Primavera-Verano 2026 de Louis Vuitton se presentó en un escenario cargado de historia y sofisticación: los apartamentos de verano de Ana de Austria en el Museo del Louvre, un lugar donde cada rincón cuenta historias de realeza y refinamiento. Este marco no solo resaltó la elegancia de la Maison, sino que reforzó el concepto central de la colección: un homenaje al arte de vivir y a la intimidad, donde la moda se convierte en un acto profundamente personal.