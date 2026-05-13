La Petite Mort y la nueva sastrería latinoamericana

Hay también una sensibilidad profundamente artística en la construcción estética de la marca. Las referencias culturales, el diálogo con movimientos visuales y la influencia de una generación conectada globalmente atraviesan toda la propuesta. La Petite Mort entiende el vestuario como una extensión del pensamiento creativo y, en ese sentido, sus prendas se sienten más cercanas a una pieza conceptual que a un básico de armario. El resultado es una colección dirigida a personas que encuentran en la ropa una forma de posicionarse frente al mundo.