Bogotá Fashion Week
La Petite Mort y la nueva sastrería latinoamericana
La firma colombiana presentó en Bogotá Fashion Week una colección que reinterpreta el traje clásico desde una mirada contemporánea, artística y profundamente conceptual.
Entre el ruido visual de las tendencias efímeras y las colecciones construidas para la inmediatez digital, La Petite Mort Studio apareció en Bogotá Fashion Week como una pausa necesaria. La firma colombiana llevó a pasarela una propuesta donde la sastrería dejó de entenderse únicamente como una técnica de confección para convertirse en un ejercicio de identidad, estructura y expresión contemporánea.
Fundada en París en 2017 por Jonathan, y consolidada más adelante en Colombia junto a Andrés, la marca ha construido un lenguaje propio alrededor del tailoring. La Petite Mort trabaja desde la deconstrucción: volúmenes amplificados, siluetas inesperadas y proporciones que alteran la rigidez clásica de la sastrería para llevarla hacia un terreno mucho más experimental y emocional.
La colección presentada en Bogotá insistió precisamente en esa tensión entre tradición y ruptura. Cada look parecía construido desde el respeto absoluto por el oficio artesanal —visible en los cortes, las estructuras y el trabajo técnico de las prendas— pero atravesado por una intención disruptiva que cuestiona la manera convencional de vestir el cuerpo.
Hay también una sensibilidad profundamente artística en la construcción estética de la marca. Las referencias culturales, el diálogo con movimientos visuales y la influencia de una generación conectada globalmente atraviesan toda la propuesta. La Petite Mort entiende el vestuario como una extensión del pensamiento creativo y, en ese sentido, sus prendas se sienten más cercanas a una pieza conceptual que a un básico de armario. El resultado es una colección dirigida a personas que encuentran en la ropa una forma de posicionarse frente al mundo.
La marca demostró que la sastrería todavía tiene espacio para evolucionar. No desde la nostalgia ni desde la repetición de fórmulas clásicas, sino desde la experimentación, el riesgo y la sensibilidad contemporánea.