Bogotá Fashion Week
Sixxta y la memoria del primer viaje
La firma presentó en Bogotá Fashion Week una colección atravesada por la nostalgia, el color y los recuerdos del camino hacia el mar.
Bogotá Fashion Week continúa consolidándose como uno de los espacios más relevantes para entender hacia dónde se mueve la moda latinoamericana. Entre el ritmo acelerado de las pasarelas, los encuentros en los pabellones y las conversaciones alrededor de la identidad local, algunas colecciones lograron detener el tiempo para hablar desde un lugar mucho más emocional. Ese fue el caso de Sixxta, la firma santandereana que presentó El Viaje, una propuesta construida desde la memoria, los afectos y la nostalgia de los primeros descubrimientos.
La marca, nacida en Girón, Santander, ha encontrado en las historias personales una forma de lenguaje propio. Sixxta entiende la moda como una extensión de la experiencia cotidiana, donde el color, los estampados y las siluetas funcionan como fragmentos de recuerdos. En esta ocasión, la colección dirige la mirada hacia un momento profundamente latinoamericano: el primer viaje al mar. No el mar como destino turístico, sino como símbolo emocional. La carretera interminable, las ventanas empañadas al amanecer, la música sonando de fondo y la expectativa silenciosa de llegar por primera vez a un paisaje inmenso y desconocido.
El Viaje explora precisamente ese instante previo al descubrimiento. Antes de tocar la arena o entrar al agua, existe un recorrido cargado de imágenes, conversaciones y pequeños rituales familiares que terminan construyendo memoria colectiva. La marca toma esos códigos y los traduce en prendas llenas de movimiento, tejidos ligeros y una paleta que parece capturar la intensidad cromática de la costa caribeña. Los prints aparecen como postales emocionales y las texturas evocan la sensación cálida de un viaje atravesado por el sol, la humedad y el asombro.
La colección no intenta romantizar la nostalgia, sino entenderla como una herramienta de identidad. Hay una intención clara de reivindicar los recuerdos cotidianos como parte del lenguaje visual de la moda contemporánea. Cada salida sobre la pasarela parecía insistir en la idea de que vestir también puede ser una forma de narrar de dónde venimos.
La marca presentó una de las colecciones más sensibles de este martes de Bogotá Fashion Week. Una propuesta que entiende la moda no únicamente como tendencia, sino como relato.