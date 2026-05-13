-Sixxta y la memoria del primer viaje

La marca, nacida en Girón, Santander, ha encontrado en las historias personales una forma de lenguaje propio. Sixxta entiende la moda como una extensión de la experiencia cotidiana, donde el color, los estampados y las siluetas funcionan como fragmentos de recuerdos. En esta ocasión, la colección dirige la mirada hacia un momento profundamente latinoamericano: el primer viaje al mar. No el mar como destino turístico, sino como símbolo emocional. La carretera interminable, las ventanas empañadas al amanecer, la música sonando de fondo y la expectativa silenciosa de llegar por primera vez a un paisaje inmenso y desconocido.