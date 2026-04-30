Lanzamientos
Abril en retrospectiva: lanzamientos y momentos que marcaron el mes
Un mes donde la moda y los eventos se encontraron para marcar agenda con novedades y tendencias.
Abril de 2026 reunió marcas, colaboraciones y momentos que definieron la conversación en moda, cultura y estilo de vida en Colombia. Entre experiencias exclusivas, lanzamientos y encuentros clave, el mes evidenció cómo la creatividad y la estrategia se cruzan para dar forma a nuevas narrativas dentro de la industria.
Casa Padova: habitar la memoria, reinterpretar el diseño
En el corazón de Bogotá, una casa construida entre 1920 y 1930 —inspirada en los principios de la Bauhaus— renace como Casa Padova, un espacio que conecta pasado y presente desde el diseño. Su fachada conserva la sobriedad de líneas rectas y limpias que definen su origen, mientras que el interior revela una visión contemporánea, donde lo estético y lo funcional dialogan con una sensibilidad más actual y experiencial.
Cada detalle responde a una intención precisa: equilibrar forma, función y emoción. Elementos como el piso original de nogal atraviesan el espacio como un hilo de memoria, conectando la historia con su evolución. A esto se suman materiales orgánicos, murales y composiciones geométricas que construyen una atmósfera donde el diseño deja de ser solo visual para convertirse en algo profundamente habitable.
La cocina como lenguaje: chefs y nuevas formas de encuentro
En Bogotá, un reciente encuentro impulsado por W&L Worldwide Trading y Equatrofoods reunió a distintas voces del sector gastronómico para explorar la cocina más allá de la técnica. Chefs como Juan del Mar, Harry Sasson, Georges Reiss y Jacobo Bonilla compartieron escenario en un formato que permitió ver, en tiempo real, cómo cada uno construye su relación con el producto y traduce su visión en platos concretos.
La presencia de invitados del sector y representantes de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Uruguay sumó una dimensión internacional al encuentro, evidenciando los cruces entre lo local y lo global en torno al origen y la circulación de ingredientes.
Metal en clave contemporánea: A$AP Rocky redefine Ray-Ban
Desde Milán, A$AP Rocky presenta su primera colección de monturas metálicas como director creativo de Ray-Ban, marcando un nuevo capítulo en la evolución estética de la marca. La propuesta combina referencias a siluetas icónicas de distintas décadas con una mirada actual que tensiona los códigos clásicos. Entre curvas ovaladas, rectángulos estrechos y modelos al aire, la colección introduce también una pieza futurista de carácter envolvente, pensada para convertirse en un nuevo icono.
La campaña que acompaña el lanzamiento suma a Nas en una narrativa visual ambientada en un restaurante neoyorquino nocturno, donde el pasado y el presente dialogan desde una estética renovada.
Diseño en tránsito: 902 Showroom conecta Medellín y Bogotá en su recta final
En Bogotá, más de 20 marcas de diseño provenientes de Medellín se reúnen en la última semana de 902 Showroom, un espacio efímero que ha logrado consolidarse como punto de encuentro entre diseño, cultura y comunidad. Ubicado en Romeo y activo desde el 14 de abril, el showroom ha recibido cerca de 300 visitantes semanales, proponiendo una experiencia que invita a interactuar con mobiliario, objetos y piezas artesanales desde lo sensorial.
Más allá de su carácter temporal, la iniciativa evidencia el momento de expansión del diseño colombiano y su capacidad de diálogo entre ciudades y audiencias. Con cierre previsto para el 3 de mayo, 902 plantea un modelo que trasciende el retail tradicional, integrando contenido, creación y experiencia en un mismo espacio.
Mover el mundo desde el propósito: Atmos y su apuesta por el bienestar y el impacto
En Bogotá, Atmos presentó Sendero La Serrana junto a Live Happy, una iniciativa que conecta naturaleza, bienestar y comunidad en el marco del Día del Árbol. El proyecto materializa la visión de la marca: ir más allá del producto para construir un ecosistema donde diseño, experiencia e impacto generen valor sostenible. Este enfoque se refleja también en su compromiso de destinar el 1% de sus ingresos netos a iniciativas sociales y ambientales.
La alianza con Live Happy ha permitido avances concretos en protección de reservas, generación de empleo y fortalecimiento comunitario, posicionando a la marca dentro de una narrativa donde el movimiento se entiende como transformación. Con Sendero La Serrana, propone un espacio de reconexión que invita a desacelerar, al tiempo que proyecta su crecimiento.
Casa Entre Calles: Cartagena redefine el retail desde la experiencia
En Cartagena abre sus puertas Casa Entre Calles, un espacio que propone una nueva forma de entender el retail al integrar moda, diseño, gastronomía y cultura en una misma experiencia. Impulsado por Grupo Pash, el proyecto reúne marcas como Seven Seven, Atmos y PatPrimo, junto a una curaduría de propuestas independientes como Paula Mendoza, Sajú y Face Up, consolidando un ecosistema diverso que dialoga con el diseño colombiano contemporáneo.
Se plantea como una plataforma viva que articula arquitectura, contenido y hospitalidad para generar una conexión más profunda con el consumidor. Con una inversión significativa, este espacio posiciona a Cartagena como un escenario estratégico para la visibilidad de marca y el encuentro entre audiencias locales e internacionales, apostando por experiencias que trascienden la compra y construyen nuevas formas de habitar el retail.