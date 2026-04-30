Abril en retrospectiva: lanzamientos y momentos que marcaron el mes

En el corazón de Bogotá, una casa construida entre 1920 y 1930 —inspirada en los principios de la Bauhaus— renace como Casa Padova, un espacio que conecta pasado y presente desde el diseño. Su fachada conserva la sobriedad de líneas rectas y limpias que definen su origen, mientras que el interior revela una visión contemporánea, donde lo estético y lo funcional dialogan con una sensibilidad más actual y experiencial.