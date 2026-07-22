Moda
Salomé Rodríguez debutará en Colombiamoda 2026 de la mano de OFFCORSS
La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina será la encargada de abrir ‘GAME ON’, una colección inspirada en la estética varsity que celebra la autenticidad, el movimiento y la identidad de las nuevas generaciones.
Con una explosión de color, actitud y creatividad, las nuevas generaciones están construyendo un estilo propio. Niños, niñas y adolescentes ya no solo siguen tendencias: las reinterpretan, las hacen suyas y convierten la moda en una poderosa forma de expresar su personalidad desde edades cada vez más tempranas.
Esta dinámica tendrá uno de sus momentos más visibles en Colombiamoda 2026, donde la moda infantil volverá a ocupar un lugar dentro del calendario oficial gracias a OFFCORSS, la única marca del segmento que presenta una pasarela propia en la feria por tercer año consecutivo. La gran protagonista de esta edición será Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, quien debutará oficialmente en las pasarelas al abrir GAME ON, la nueva propuesta de la firma infantil colombiana.
Más que un desfile, GAME ON plantea una mirada sobre una generación que entiende la moda como una herramienta de identidad. Inspirada en la estética varsity, la colección combina referencias deportivas con música, movimiento y una actitud desenfadada, traducidas en siluetas contemporáneas, superposiciones, texturas y una paleta de colores vibrante pensada para niños y niñas que encuentran en el vestuario una extensión de su personalidad.
La elección de Salomé Rodríguez como apertura de la pasarela responde precisamente a esa visión. Su primera aparición sobre una pasarela coincide con un momento en el que las nuevas generaciones se consolidan como referentes de estilo y creadores de contenido, ampliando la conversación sobre la moda infantil dentro de la industria.
Para Paula Rincón, gerente de mercadeo de OFFCORSS, la participación de Salomé simboliza el espíritu de esta colección.
“Colombiamoda es una plataforma clave para mostrar que la moda infantil también tiene voz propia dentro de la industria. Con GAME ON queremos celebrar a una generación que se expresa con autenticidad, actitud y libertad. La participación de Salomé representa ese espíritu: niñas y niños que inspiran, que marcan tendencia y que se atreven a vivir la moda desde su propia identidad.”
Además, la experiencia no estará solo en la pasarela; el evento contará con la participación de Emilia Sampedro, una de las creadoras de contenido de mayor crecimiento en Colombia, quien será la encargada de llevar el detrás de cámaras y los momentos más destacados del desfile a las plataformas digitales, reforzando el vínculo entre la moda, el entretenimiento y las nuevas formas de consumo de contenido.
Con esta propuesta, OFFCORSS busca demostrar que la moda infantil ya no se limita a reproducir tendencias para adultos en versiones pequeñas. Hoy constituye un lenguaje propio, donde la autenticidad, el juego y la creatividad ocupan un lugar central y reflejan la manera en que una nueva generación entiende el estilo.
El desfile GAME ON se realizará el 29 de julio en el marco de Colombiamoda 2026, reuniendo moda, música y cultura en una puesta en escena que reafirma el crecimiento de la moda infantil como una de las categorías con mayor proyección dentro de la industria colombiana.