Salomé Rodríguez debutará en Colombiamoda 2026 de la mano de OFFCORSS

Esta dinámica tendrá uno de sus momentos más visibles en Colombiamoda 2026, donde la moda infantil volverá a ocupar un lugar dentro del calendario oficial gracias a OFFCORSS, la única marca del segmento que presenta una pasarela propia en la feria por tercer año consecutivo. La gran protagonista de esta edición será Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, quien debutará oficialmente en las pasarelas al abrir GAME ON, la nueva propuesta de la firma infantil colombiana.