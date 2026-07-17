-Juan Pablo Socarrás: la moda también puede devolvernos el orgullo por nuestras raíces

“Matilde era una mujer cuya mejor amiga era Celia Cruz y, al igual que ella, era una apasionada por la moda. Lo que hice fue vestirla de Latinoamérica, de todos esos lugares por donde llevaron la cumbia. Así como ellas expandieron la cumbia, yo vestí a Matilde de cumbia y la vestí de Latinoamérica. Hice una investigación muy rigurosa sobre las folleras y las faldas tradicionales de distintos países para construir esta colección. De hecho, es una colección que todavía no termina de hacerse: todavía están tejiendo, todavía están bordando y creo que hasta el 29, a las cinco de la mañana, estaré pegando el último botón, porque para mí la perfección tiene que llegar, pero también esa imperfección tiene que estar presente”