-SER: sombreros que transforman identidad en arte

“Desde mi infancia, los sombreros han sido más que un accesorio; han sido una expresión personal, un vínculo de forma inconsciente con mi abuelo y con los sueños que comenzaban a aparecer en mi imaginación. Crecer viéndolo usar sombreros no solo me inculcó un amor por estos, sino que también me hizo entender que cada objeto puede llevar consigo una narrativa, un legado y una intención” agregó en entrevista con FUCSIA.