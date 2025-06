Cali brilló con talento internacional y lujo artesanal en su gran vitrina de diseño

Cada look fue un manifiesto de rebeldía: desde tejidos en proceso hasta texturas que evocaban el desgaste digital, Grey transformó la pasarela en un laboratorio de crítica poética. Musicalizada con sonidos intervenidos y referencias culturales, su propuesta no fue solo una colección, sino una experiencia emocional y política que desnudó las fallas del sistema. La ovación fue inmediata: Grey no solo volvió, sino que dejó una huella profunda.